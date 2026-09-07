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Karşıyaka'nın beş sezonluk ilk hafta serisi sona erdi

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta 2026-2027 sezonuna Etimesgutspor'a 1-0 yenilerek başladı; ilk hafta mağlubiyeti beş sezon sonra geldi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Karşıyaka'nın beş sezonluk ilk hafta serisi sona erdi

maç özeti

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 2026-2027 sezonunun açılış maçında deplasmanda Etimesgutspor ile karşılaştı. Karşılaşma rakibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, yeşil-kırmızılılar böylece beş sezon sonra ilk hafta yenilgisi yaşadı.

Maçın skorunu belirleyen gol, Karşıyaka'nın sezon başlangıcındaki başarısızlığını gözler önüne serdi; ekip, deplasmandan puansız dönerek yeni sezona beklenen başlangıcı yapamadı.

ilk hafta performanslarının geçmişi:

Karşıyaka'nın son yıllardaki açılış haftası sonuçları sezonlar itibarıyla şöyle: 2025-2026 sezonunda Afyonspor'u mağlup ederek sezona galibiyetle başladı; 2024-2025 sezonunda Kırşehirspor ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi, 2023-2024 sezonunda Eynesil Belediyespor'u, 2022-2023 sezonunda ise Nevşehir Belediyespor'u mağlup ederek ilk haftaları galibiyetle geçti. Kaf-Kaf'ın açılış haftasındaki son mağlubiyeti ise 2021-2022 sezonunda Erokspor karşısında kaydedilmişti.

Bu geçmiş, takımın son dönemlerde açılış haftalarında genellikle puan veya galibiyetle sahadan ayrıldığını gösteriyor; ancak bu sezonki 1-0'lık yenilgi o seriyi sonlandırdı.

gelecek hafta derbi: hedef telafi

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'taki ikinci hafta mücadelesinde gelecek hafta Altay'ı konuk edecek. Bu maç, yeşil-kırmızılıların sezonun ilk kez taraftarının karşısına çıkacağı İzmir derbisi olacak.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, Altay karşısında galip gelerek Etimesgutspor mağlubiyetini telafi etmeyi ve sezonun ilk 3 puanını almayı hedefliyor. Derbi atmosferi ve taraftar desteği, takımın moral ve performansını etkileyebilecek en önemli faktörler arasında.

Karşıyaka için önümüzdeki günler, hem savunma düzenini gözden geçirmek hem de ilk haftadaki hatalardan ders çıkarıp daha agresif ve kontrollü bir oyun sergilemek adına kritik olacak. Taraftarların beklentisi, derbide hızlı bir toparlanma ve sezonun erken döneminde kaybedilen puanın telafi edilmesi yönünde.

KARŞIYAKA, 5 SEZON SONRA LİGE MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

KARŞIYAKA, 5 SEZON SONRA LİGE MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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