Kahramanmaraş kalesinde eğitimle tarih buluşması: öğretmen akademileri yeni döneme başladı

Programa genel bakış:
Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Öğretmen Akademileri 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış programı, tarihi Kahramanmaraş Kalesinde düzenlenen panelle gerçekleştirildi. Açılış, kent tarihi ve eğitim buluşmasını simgeleyen bir atmosferde yeni dönemin başlangıcını duyurdu.
Panelin odak noktaları:
Program kapsamında düzenlenen
KAHRAMANMARAŞ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN ÖĞRETMEN AKADEMİLERİNİN 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ PROGRAMI KAHRAMANMARAŞ KALESİ’NDE DÜZENLENEN PANELLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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