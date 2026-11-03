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Kahramanmaraş kalesinde eğitimle tarih buluşması: öğretmen akademileri yeni döneme başladı

Kahramanmaraş Öğretmen Akademileri Kahramanmaraş Kalesi'ndeki panelle açıldı; akademiler öğretmenlerin mesleki ve kültürel gelişimini destekleyecek.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kahramanmaraş kalesinde eğitimle tarih buluşması: öğretmen akademileri yeni döneme başladı

Programa genel bakış:

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Öğretmen Akademileri 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış programı, tarihi Kahramanmaraş Kalesinde düzenlenen panelle gerçekleştirildi. Açılış, kent tarihi ve eğitim buluşmasını simgeleyen bir atmosferde yeni dönemin başlangıcını duyurdu.

Panelin odak noktaları:

Program kapsamında düzenlenen

KAHRAMANMARAŞ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN ÖĞRETMEN AKADEMİLERİNİN 2026-2027...

KAHRAMANMARAŞ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN ÖĞRETMEN AKADEMİLERİNİN 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ PROGRAMI KAHRAMANMARAŞ KALESİ’NDE DÜZENLENEN PANELLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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