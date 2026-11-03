Evde ısıtıcıyı tamir ederken elektrik akımına kapılan Atakum Belediyesi çalışanı hayatını kaybetti

Olayın gerçekleştiği yer ve ilk bulgular:

Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Atakum Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan İsmail Şahin (34), kendi evinde bulunan elektrikli ısıtıcıyı tamir etmeye çalışırken elektrik akımına kapıldı.

Birkaç saat kendisinden haber alamayan bir arkadaşı Şahin'i evinde hareketsiz halde buldu. Yapılan ilk incelemede, elinde ve ayağında elektrik çarpmasına bağlı yanıklar olduğu tespit edildi.

Sağlık müdahalesi ve adli süreç:

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan müdahale ve incelemede, Şahin'in elektrik akımına kapılma sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer olayın kesin nedenini ve oluş şekillerini tespit etmek için çalışıyor.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE ELEKTRİKLİ ISITICIYI TAMİR ETMEK İSTERKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 34 YAŞINDAKİ İSMAİL ŞAHİN HAYATINI KAYBETTİ.