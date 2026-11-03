Dolar 49,9678 -0,02%
Euro 55,9618 +0,06%
Bist 11.075,15 +1,04%
Altın Gram 6.349,53 -0,43%
EUR/USD 1,1189 -0,01%
Brent Petrol 103,70 -1,02%
--°

Karadeniz Ereğli'de dron gözetimiyle hatalı parklara sıkı takip

Karadeniz Ereğli'de İlçe Emniyet Müdürlüğü, Devrim Bulvarı'nda dronla denetimde çift sıra ve hatalı park eden araçları tespit edip sürücülere ceza kesti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Karadeniz Ereğli'de dron gözetimiyle hatalı parklara sıkı takip

Karadeniz Ereğli'de dron destekli trafik denetimi

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Devrim Bulvarı istikametinde dron hava desteğiyle trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında özellikle trafik akışını olumsuz etkileyen çift sıra park ve hatalı park eden araçlar anlık görüntülerle belirlendi. Tespit edilen araç sahiplerine cezai işlem uygulandı.

denetimin nasıl yapıldığı:

Uygulamada dronlardan elde edilen görüntüler, ekiplerin zemindeki kontrolleriyle eşleştirildi. Bu sayede hem hareket halindeki araçlar hem de park ihlalleri hızlı şekilde tespit edildi. Devrim Bulvarı üzerinde yoğunlaşan denetimlerde, trafiğin akışını engelleyen park davranışlarına öncelik verildi.

amaç ve sürdürülebilirlik:

İlçe Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin amacını trafik akışının düzenlenmesi, hatalı parkların önlenmesi ve genel trafik güvenliğinin artırılması olarak açıkladı. Yetkililer, uygulamanın ilçenin belirli noktalarında düzenli olarak devam edeceğini belirterek sürücüleri kurallara uyma konusunda uyardı.

Denetimlerin dron teknolojisiyle desteklenmesi, hem tespit kapasitesini artırıyor hem de sahadaki ekiplerin daha etkin müdahale etmesine imkan tanıyor. Bu yöntemle hatalı park kaynaklı trafik aksaklıklarının azaltılması hedefleniyor.

Karadeniz Ereğli&#039;de dron destekli trafik denetimi: Kurallara uymayanlara ceza

Karadeniz Ereğli'de dron destekli trafik denetimi: Kurallara uymayanlara ceza

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ani soğuma Ege'yi etkiliyor, Aydın'da zirai don riski
images

Barınakta şeffaflık talebi gerilimi: hayvanseverler ve görevliler karakola götür...
images

Çan’da mantar ararken kaybolan 77 yaşındaki Alzheimer hastası jandarma ve köylül...
images

Operasyon Karadeniz Ereğli'de modifikasyon iddiasıyla tamirhanelere yöneldi: 3 g...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ani soğuma Ege'yi etkiliyor, Aydın'da zirai don riski

Aydın’da ekim ayında kapsamlı güvenlik seferberliği: bin 352 aranan şahıs yakalandı

Tomarza-Malatya bağlantı yolu çift yönlü olarak yeniden trafiğe açıldı

Barınakta şeffaflık talebi gerilimi: hayvanseverler ve görevliler karakola götürüldü

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı