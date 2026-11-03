Karadeniz Ereğli'de dron gözetimiyle hatalı parklara sıkı takip

Karadeniz Ereğli'de dron destekli trafik denetimi

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Devrim Bulvarı istikametinde dron hava desteğiyle trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında özellikle trafik akışını olumsuz etkileyen çift sıra park ve hatalı park eden araçlar anlık görüntülerle belirlendi. Tespit edilen araç sahiplerine cezai işlem uygulandı.

denetimin nasıl yapıldığı:

Uygulamada dronlardan elde edilen görüntüler, ekiplerin zemindeki kontrolleriyle eşleştirildi. Bu sayede hem hareket halindeki araçlar hem de park ihlalleri hızlı şekilde tespit edildi. Devrim Bulvarı üzerinde yoğunlaşan denetimlerde, trafiğin akışını engelleyen park davranışlarına öncelik verildi.

amaç ve sürdürülebilirlik:

İlçe Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin amacını trafik akışının düzenlenmesi, hatalı parkların önlenmesi ve genel trafik güvenliğinin artırılması olarak açıkladı. Yetkililer, uygulamanın ilçenin belirli noktalarında düzenli olarak devam edeceğini belirterek sürücüleri kurallara uyma konusunda uyardı.

Denetimlerin dron teknolojisiyle desteklenmesi, hem tespit kapasitesini artırıyor hem de sahadaki ekiplerin daha etkin müdahale etmesine imkan tanıyor. Bu yöntemle hatalı park kaynaklı trafik aksaklıklarının azaltılması hedefleniyor.

Karadeniz Ereğli'de dron destekli trafik denetimi: Kurallara uymayanlara ceza