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İstanbul sokaklarında torbacı ağına yönelen soruşturmada gözaltı sayısı 32'ye ulaştı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul genelinde yürütülen torbacı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 32'ye yükseldi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:46

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İstanbul sokaklarında torbacı ağına yönelen soruşturmada gözaltı sayısı 32'ye ulaştı

Bakırköy başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İstanbul genelinde sokakta uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik soruşturma yürütüldü. Soruşturmayı yürüten ekipler, kamuoyunda "torbacı" olarak nitelendirilen şüphelilere yönelik operasyon planladı.

Operasyonun kapsamı ve ilk uygulama:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlk planda 32 adrese, 31 şüpheliye yönelik işlem yapıldığı açıklandı. Yapılan ilk müdahalelerde 29 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı sayısındaki artış ve soruşturmanın gidişatı:

Operasyonlar sürdükçe ekiplerin belirlediği adreslere yönelik çalışmalar devam etti ve adres baskınları sırasında 3 şüpheli daha yakalandı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı toplam 32 oldu. Yetkililer, operasyonların devam ettiğini ve soruşturma kapsamında adli işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

İlgili merciler ve emniyet birimleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, adli mercilerle paylaşılmaya devam ediyor; soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ek gelişmeler olması halinde kamuoyu bilgilendirilecek.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI&#039;NCA, SOKAKTA UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIĞI TESPİT EDİLEN...

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NCA, SOKAKTA UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIĞI TESPİT EDİLEN TORBACILARA YÖNELİK SORUŞTURMA KAPSAMINDA 32 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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