Niğdeli veteranlar Adana’da çifte şampiyonlukla 6 madalya kazandı

Turnuva ve katılım:

Adana'nın Sarıçam ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Badminton Turnuvası, farklı yaş kategorilerinden 102 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Organizasyon, veteran kategorilerindeki yoğun rekabetle dikkat çekti.

NÖHÜ'nün madalya bilançosu:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) veteran badminton sporcuları, turnuvada çeşitli yaş gruplarında toplam 4 altın ve 2 bronz madalya kazanarak kente güçlü bir döviz getirdi.

Öne çıkan performanslar:

Prof. Dr. Adil Canımoğlu, 55 yaş üstü çift erkekler ve 55 yaş üstü karışık çiftler kategorilerinde iki altın madalya kazanarak organizasyonu çifte şampiyonlukla tamamladı. Prof. Dr. Serkan Kader de 55 yaş üstü çift erkekler kategorisinde altın madalya alırken, 35 yaş üstü karışık çiftler kategorisinde bronz madalya elde etti.

45 yaş üstü çift erkekler kategorisinde Prof. Dr. Taner Biçgin altın madalyanın sahibi olurken, Öğr. Gör. Hilal Kargın 45 yaş üstü karışık çiftler kategorisinde bronz madalya kazandı. Bu sonuçlarla NÖHÜ sporcuları, farklı yaş kategorilerinde dengeli bir başarı sergiledi.

Takımın elde ettiği dereceler, Niğde temsilcilerinin çiftlerdeki uyumu ve veteran kategorilerindeki deneyimini ortaya koydu.

NİĞDELİ BADMİNTONCULAR ADANA’DAN 6 MADALYAYLA DÖNDÜ