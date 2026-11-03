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rize'de kahverengi kokarca popülasyonunda düşüş bildirildi

Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, uygulanan biyolojik, biyoteknik ve kimyasal müdahaleler sonucu kahverengi kokarca popülasyonunda geçmiş yıllara göre azalma tespit edildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:53

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EDİTÖR: Aslı Han

rize'de kahverengi kokarca popülasyonunda düşüş bildirildi

rize'de kışlak mücadele çalışmalarının kapsamı:

Rize İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kışlak alanlara yönelen kahverengi kokarca zararlısına karşı mahalle ve köylerde saha ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan saha tespitleri ve yürütülen müdahaleler sonucunda il genelinde kahverengi kokarca popülasyonunda geçmiş yıllara göre azalış kaydedildi.

kullanılan yöntemler:

"Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı" doğrultusunda yürütülen faaliyetlerde biyolojik, biyoteknik ve kimyasal yöntemler bir arada uygulanıyor. Çalışmalar 8 ekip ve 39 personel ile 8 ilçede yürütülüyor. Biyolojik mücadele kapsamında son üç yılda 100.000 adet Samuray Arıcığı salımı gerçekleştirildi. Biyoteknik mücadelede 4.000 adet funnel tuzak ve 7.000 adet feromon kullanıldı; kimyasal mücadele kapsamında ise 20.800 adet sprey biyosidal ürün üreticilere teslim edildi.

eğitim ve izleme çalışmaları:

Müdürlük, üreticilerin bilinçlendirilmesi ve doğru mücadele yöntemlerini öğrenmelerinin sağlanması amacıyla geniş kapsamlı bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor. 2025 ve 2026 yıllarında toplam 4.160 üreticiye eğitim verildi. Bu eğitimlerle amaç, üreticilerin uygulayacağı yöntemlerle ürün kayıplarının önlenmesine katkı sağlamak ve hatalı uygulamaların yol açabileceği riskleri azaltmaktır.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, zararlının yayılımını yakından takip ettiklerini ve gerekli tedbirlerin alınarak mücadele çalışmalarına özveriyle devam edildiğini belirtti. Yapılan müdahale ve izleme faaliyetlerinin, kışlak dönemi baskısını azaltmaya yönelik olduğu vurgulandı.

RİZE&#039;DE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE KIŞLAK ALANLARA YÖNELEN KAHVERENGİ KOKARCA ZARARLISINA...

RİZE'DE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE KIŞLAK ALANLARA YÖNELEN KAHVERENGİ KOKARCA ZARARLISINA KARŞI YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, ZARARLININ POPÜLASYONUNDA GEÇMİŞ YILLARA ORANLA DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİĞİ BİLDİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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