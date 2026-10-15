Düzce'nin projeleri ve yol haritası değerlendirildi

Toplantıda ele alınan başlıklar:

Haftalık değerlendirme toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı. Toplantıda, kent genelinde yürütülen projelerin güncel durumu ile planlama aşamasında bulunan çalışmaların son gelişmeleri ele alındı. Vali Makas, projelerin ilerleyişine ilişkin detaylı bilgi almak üzere vali yardımcılarından sunum ve raporlar talep etti.

Görüşmelerde, devam eden yatırımların saha uygulamaları, idari süreçlerdeki değerlendirmeler ve kaynak kullanımına ilişkin hususlar değerlendirildi. Ayrıca planlama aşamasındaki projelerin önceliklendirilmesi, gerekli izin süreçleri ve koordinasyon mekanizmaları masaya yatırıldı.

Önümüzdeki adımlar ve takip:

Toplantıda projelerin ilerleme süreçlerinin izlenmesi ve gerekli aksiyonların belirlenmesi üzerinde duruldu. Yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda, eksik yönlerin giderilmesi ve zamanında tamamlanması için atılacak adımlar kararlaştırıldı. Vali Makas’ın talimatıyla, proje takibi ve raporlamanın sıklaştırılacağı bildirildi.

Toplantı sonucunda, kentte sürdürülen çalışmaların hızlandırılması ve planlama aşamasındaki projelerin hayata geçirilmesine yönelik koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için kurumlar arası iletişim ve düzenli değerlendirme toplantılarının devam edeceği ifade edildi.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS BAŞKANLIĞINDA HAFTALIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA KENT GENELİNDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR İLE PLANLAMA AŞAMASINDAKİ PROJELERİN SON DURUMU ELE ALINDI.