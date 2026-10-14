Düzce'ye 81 ilden taşlarla yükselen anıt eser

Anıt eser projesinde birinci kat çalışmalarına başlandı

Düzce Belediyesi tarafından Kültür Mahallesi'nde, Merkez Parkın hemen yanında inşa edilen Anıt Eser projesinde inşaat hızla ilerliyor. Bodrum ve zemin kat imalatları tamamlanan yapıda, birinci kat çalışmalarına geçildi. Toplam kullanım alanı 5 bin 500 metrekare olan projede amaç, kentin yeni bir simge yapısına kavuşmasıdır.

Malzeme temini ve sembolik anlatım:

Projede en dikkat çeken unsur, yapının inşasında kullanılacak taşların Türkiye'nin 81 ilinden getirilmesi planıdır. Farklı şehirlerden getirilen taşların bir araya gelmesiyle, Düzce'de ülkenin kültürel zenginliğini yansıtan sembolik bir mimari dil oluşturulması hedefleniyor. Bu yaklaşım, hem görsel çeşitlilik sağlayacak hem de yapıya anlamsal bir derinlik kazandıracaktır.

Takvim ve kent kimliğine katkı:

Düzce Belediyesi, projenin kentin kültürel mirasına ve şehir kimliğine değer katacağını belirtiyor. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürülerek Anıt Eser'in 2027 yılında tamamlanması ve vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Mevcut ilerlemeyle birlikte birinci katın tamamlanması sonrası yapının dış cephe ve malzeme uyumu çalışmalarına odaklanılacağı bildirildi.

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN KÜLTÜR MAHALLESİ’NDE, MERKEZ PARK’IN HEMEN YANINDA İNŞA EDİLEN ANIT ESER PROJESİNDE ÇALIŞMALAR HIZLA İLERLİYOR. BODRUM VE ZEMİN KAT İMALATLARININ TAMAMLANDIĞI 5 BİN 500 METREKARELİK YAPIDA BİRİNCİ KAT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI. PROJENİN 2027 YILINDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR.