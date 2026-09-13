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Çocuklara iklim bilinci aşılayan etkinlik Ordu'da

Ordu'da COP31 hazırlıkları kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklara iklim, çevre ve sürdürülebilir üretim konuları öğretildi; vatandaşlara tohum dağıtıldı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 15:11

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Çocuklara iklim bilinci aşılayan etkinlik Ordu'da

Çocuklara yönelik program ve hedefleri:

Ordu'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ceren Özdemir Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklara iklim değişikliği, çevrenin korunması, sürdürülebilir üretim ve doğal kaynakların verimli kullanılması konularında bilgiler aktarıldı. Program kapsamında yapılan atölye çalışmaları ve etkinliklerde çocukların günlük yaşamlarına uyarlanabilir çevre davranışları öğretildi; vatandaşlara ise çeşitli tohumlar dağıtıldı.

etkinliğin öne çıkanları:

Türkiye Çocuk Hakları Komitesi Danışma Kurulu Kız Koordinatörü Rukiye Rümeysa Yeniyıldız, bu yıl COP31'in Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirileceğini ve organizasyonun dünyanın 190 ülkesini bir araya getireceğini hatırlattı. Yeniyıldız, organizasyonun ülkenin iklim diplomasisini dünyaya tanıtması açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı ve 'Çünkü iklim değişikliği aynı zamanda bir çocuk hakları krizidir.' sözleriyle konuya dikkat çekti.

katılımcı geri dönüşleri ve sonuçları:

Etkinlikte açılan stantlarla yapılan bilgilendirme çalışmalarının halka ulaşımı kolaylaştırdığı belirtildi. Program sırasında bilgilendirildikten sonra kendisine tohum hediye edilen Aysima Guguk ise etkinliğin bilgilendirici olduğunu ifade etti. Yerel düzeyde düzenlenen bu tür uygulamaların, COP31 hazırlıkları kapsamında farkındalık oluşturma ve sürdürülebilirlik mesajlarını yaygınlaştırma amacını desteklediği aktarıldı.

ORDU&#039;DA, COP31 HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIK...

ORDU'DA, COP31 HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENİRKEN, PROGRAMDA VATANDAŞLARA DA ÇEŞİTLİ TOHUMLAR DAĞITILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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