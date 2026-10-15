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Düziçi Berke Baraj Yolu'nda çarpışma: ambulanslarla hastaneye taşınan 3 yaralı

Düziçi Berke Baraj Yolu Sabun Çayı mevkiinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; üç kişi yaralandı, tedavi için Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 08:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düziçi Berke Baraj Yolu'nda çarpışma: ambulanslarla hastaneye taşınan 3 yaralı

Düziçi Berke Baraj Yolu'nda kaza

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Berke Baraj Yolu Sabun Çayı mevkiinde iki aracın çarpışması sonucunda trafik kazası meydana geldi. Olayda toplam 3 kişi yaralandı.

olayın detayları:

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. yönetimindeki 80 LC 064 plakalı hafif ticari araç ile Hatice E. idaresindeki 01 P 4500 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta bulunan kişilerin yaralandığı bildirildi.

müdahale ve sağlık durumu:

Çevredekilerin ihbarı üzerine hızla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel durumuyla ilgili yetkililerden alınan bilgi henüz detaylandırılmadı.

soruşturma devam ediyor:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeninin ve kusur durumunun belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, olay yeri ile araçlarda yapılan ön incelemelerin ardından kapsamlı bir rapor hazırlanacağı öğrenildi.

OSMANİYE’NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

OSMANİYE’NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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