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Düzkışla bostanında dalından sebze toplamanın yeni keyfi

Muş’un Hasköy ilçesi Düzkışla'daki bostanda vatandaşlar domatesi 20 TL/kg, biber ve patlıcanı 30 TL/kg'ye dalından seçip topluyor; aileler uygun fiyat ve keyif arıyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:15

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Düzkışla bostanında dalından sebze toplamanın yeni keyfi

Düzkışla'da bostana gelenler sebzeyi dalından topluyor

Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde ekilen bostan, bölge sakinlerinin doğrudan üreticiden ve dalından sebze seçmesine imkân tanıyor. Vatandaşlar hem keyifli vakit geçiriyor hem de market fiyatlarına göre daha ekonomik alışveriş yapma fırsatı buluyor.

Uygulama kapsamında domatesin kilogramı 20 TL, biber ve patlıcanın kilogramı 30 TL olarak satışa sunuluyor. Bostana gelen aileler, marketten alınan ürünlerde sık görülen hasar ve çürük sorunundan kaçınmak için istedikleri ürünleri kendileri seçebiliyor.

Vatandaş deneyimi:

Uygulamanın Hasköy'de ilk defa hayata geçirildiğini söyleyen ziyaretçiler, aileleriyle birlikte gelip hem uygun fiyatlı sebze aldıklarını hem de farklı bir deneyim yaşadıklarını aktarıyor. 62 yaşındaki Müdayim Matban uygulamadan memnun olduğunu şu sözlerle anlattı: "Hasköylüyüm. Domates alacaktım. Çocuklar, demir yolunun altında bir bostan olduğunu ve herkesin gidip oradan domates topladığını söyledi. Ben de çocuklarımı alıp buraya geldim. Kilosu 20 TL. Dışarıdan aldığımız domateslerin yarısı çürük, yarısı ezilmiş oluyor. 20 kilo diye aldığımız ürünün 15 kilosu sağlam çıkıyor. Burada ise kendim seçiyorum, çürüklerini almıyorum. Mükemmel domatesler var. Hem daha güzel hem de daha rahat."

Ekonomik ve sosyal boyut:

Bostan uygulaması, tüketiciye ürünü seçme güvencesi verirken aileleri açık havada bir araya getiriyor ve yerel tarıma doğrudan destek sağlıyor. Vatandaşlar, marketteki ambalajlı ürünlere göre daha şeffaf bir alışveriş deneyimi yaşadıklarını, alınan ürünün miktar ve kalitesinin gözleriyle görüldüğünü belirtiyor.

Hasköy'de ilk kez uygulanan bu yöntem, sezon boyunca bölge halkının gündelik gıda ihtiyacına hem fiyat hem kalite açısından katkı sunmayı hedefliyor.

MUŞ’UN HASKÖY İLÇESİNE BAĞLI DÜZKIŞLA BELDESİNDE EKİLEN BOSTANA GELEN VATANDAŞLAR; DOMATES, BİBER...

MUŞ’UN HASKÖY İLÇESİNE BAĞLI DÜZKIŞLA BELDESİNDE EKİLEN BOSTANA GELEN VATANDAŞLAR; DOMATES, BİBER VE PATLICANI ELLERİYLE TOPLAYARAK HEM KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYOR HEM DE EKONOMİK ALIŞVERİŞ YAPMA FIRSATI BULUYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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