görev teslim töreni gerçekleşti:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde resmi bir görev değişimi yapıldı. Enstitü müdürlüğünü yürüten Prof. Dr. Müge Manga, görevini Prof. Dr. Orhan Taşkesen'e devretti.

törende kimler yer aldı:

Devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun ile Genel Sekreter Mustafa Yurteken katıldı. Katılımcılar, enstitünün akademik ve idari işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

rektörün açıklamaları ve törenin sonu:

Rektör Ufuk Kuyrukluyıldız, törende yaptığı konuşmada görev süresi boyunca enstitünün akademik ve idari çalışmalarına yaptığı katkılardan dolayı Prof. Dr. Müge Manga'ya teşekkür etti. Rektör, yeni enstitü müdürü Prof. Dr. Orhan Taşkesen'e yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Devir teslim töreni, iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (EBYÜ) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ