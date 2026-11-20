Hatay Büyükşehir Belediyesi kurs programı:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), HBB Akademi Hatay çatısı altında hizmete sunduğu çok amaçlı salonlarda farklı branşlarda kurslar düzenlemeye başladı. Belediyenin hedefi, vatandaşlara sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda erişilebilir eğitim imkânı sunmak ve katılımcıların yeni beceriler kazanmasını desteklemektir.

Kursların kapsamı ve amaçları:

Kurslar; sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda çeşitli programlar içeriyor. Eğitimler, kursiyerlerin günlük yaşamda kullanabilecekleri pratik beceriler edinmesine ve toplumsal katılımın artmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Programların yerel ihtiyaçlara göre şekillendirildiği ve katılımcı profiline uygun içerikler sunulduğu bildirildi.

Uygulama yerleri ve başvuru:

Eğitimler, Altınözü, Antakya, Erzin, Payas, Arsuz, Dörtyol, Kırıkhan, Kumlu ve Reyhanlı ilçelerindeki çok amaçlı salonlarda başladı. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için akademihatay.bel.tr adresini kullanabilecekler.

HBB yetkilileri, kursların ilçelere yaygın şekilde ulaştırılmasıyla daha fazla kişinin eğitim fırsatına erişeceğini ve programların yerel düzeyde hem sosyal dayanışma hem de mesleki gelişime katkı sağlayacağını belirtiyor.

HBB’NİN ÇOK AMAÇLI SALONLARINDA FARKLI BRANŞLARDA KURSLAR DÜZENLENİYOR.