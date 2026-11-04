Ecogreen Enerji Elazığ güneş santralinin de sahibi oldu

YEKA başarısı ve projenin kapsamı:

Yenilenebilir enerji yatırımlarını hızla genişleten Ecogreen Enerji Holding, YEKA GES-2026 yarışmaları sonucu 40 MWe kapasiteli G26-Elazığ GES projesinin de kazananı oldu. Şirket, daha önce 260 MWe kapasiteli Kütahya RES projesinde elde ettiği başarıyı güneş enerjisinde de pekiştirmiş oldu.

Ecogreen’in YEKA yarışmalarındaki ivmesi bununla sınırlı değil; şirket, YEKA GES-4 kapsamında 100 MWe kapasiteli Niğde Bor-2 GES ve YEKA GES-2025 kapsamında 50 MWe kapasiteli G25-Bolu GES projelerini de kazanmıştı. Bu sonuçlar, şirketin büyük ölçekli projelerdeki teknik yetkinliğini ve teklif stratejisinin başarısını gösteriyor.

Portföy, yatırım anlayışı ve stratejik hedefler:

Mevcut portföyünde 30 güneş enerjisi, 3 biyogaz ve 2 biyokütle santrali bulunan Ecogreen Enerji Holding, geliştirme ve yatırım süreçleri devam eden projelerle kapasitesini artırmayı hedefliyor. G26-Elazığ GES, şirketin güneş enerjisindeki yatırım kapasitesini güçlendirme stratejisinde önemli bir aşama olarak görülüyor.

40 MWe kapasitedeki bu proje, Ecogreen’in uzun vadeli yatırım planlamasında öncelikli konumda bulunuyor ve Türkiye’nin enerji arz güvenliğinin desteklenmesine, yerli yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payının artırılmasına ve düşük karbonlu ekonomiye geçişin hızlandırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Şirket değerlendirmesi ve üst yönetim yorumu:

Ecogreen Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, şirketin YEKA'daki başarısına ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlarımızı, yalnızca üretim kapasitemizi artırmaya yönelik adımlar olarak değil, ülkemizin enerji geleceğine ve sürdürülebilir kalkınmasına yönelik uzun vadeli bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. YEKA GES-4 kapsamında kazandığımız 100 MWe kapasiteli Niğde Bor-2 GES ve YEKA GES-2025 kapsamında kazandığımız 50 MWe kapasiteli G25-Bolu GES projelerimizin ardından, YEKA GES-2026 Yarışmaları’nda 40 MWe kapasiteli Elazığ GES projesini de kazanmış olmak, yatırım stratejimizin istikrarlı bir şekilde ilerlediğinin önemli bir göstergesidir. Güneş enerjisi alanındaki güçlü birikimimizi yeni yatırımlarla ileri taşırken, biyogaz ve biyokütle alanlarındaki mevcut üretim gücümüzle birlikte farklı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan bütüncül portföyümüzü sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda geliştiriyoruz. Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim gücünün gelişmesine katkıda bulunurken, ülkemizin enerji dönüşümüne yön veren büyük ölçekli yatırımlara öncülük etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Uğurlu'nun vurguladığı gibi şirket, yatırımlarını yalnızca kapasite artırımı olarak görmüyor; aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik değer üretimini bir arada tutan projelerle Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyor.

Ecogreen Enerji Holding'in 'Temiz, Yeşil ve Güçlü Bir Gelecek' vizyonu doğrultusunda teknoloji, kaynak çeşitliliği ve sürdürülebilir büyüme öncelikleri, yeni GES yatırımlarıyla daha somut hale geliyor. Elazığ projesi, şirketin uzun vadeli büyüme planlarının ve yenilenebilir enerji portföyünü çeşitlendirme stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ STRATEJİK YATIRIMLARIYLA BÜYÜMESİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜREN ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG, YEKA GES-2026 YARIŞMALARI KAPSAMINDA 260 MWE'LİK KÜTAHYA RES PROJESİNİN ARDINDAN 40 MWE KAPASİTEYE SAHİP ELAZIĞ GES PROJESİNİN DE KAZANANI OLDU.