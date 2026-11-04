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Kütahya'da ithal besilik sığırlarda kapsamlı sağlık taraması

Kütahya'nın Ahiler köyüne Brezilya'dan getirilen besilik erkek sığırlardan kan numunesi alındı; aşı ve sağlık kontrolleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:03

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kütahya'da ithal besilik sığırlarda kapsamlı sağlık taraması

Millileştirme kapsamındaki uygulamalar:

Kütahya Merkez ilçeye bağlı Ahiler köyüne Brezilya'dan ithal edilen besilik erkek sığırlar, millileştirme işlemleri kapsamında titiz bir sağlık taramasından geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli sahada çalışarak hayvanların kayıt ve işlem süreçlerini yönetti.

Çalışma sırasında hayvanlardan gerekli testlerin yapılması amacıyla kan numuneleri alındı. Ayrıca sürü sağlığını korumaya yönelik aşı uygulamaları ve genel sağlık kontrolleri düzenli ve planlı şekilde gerçekleştirildi; risk oluşturabilecek bulgulara karşı tedbirler alındı.

Hedef ve denetim vurgusu:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yapılan çalışmayla hem hayvan sağlığının korunmasını hem de güvenilir ve sürdürülebilir hayvansal üretimin devamını sağlamayı amaçladığını bildirdi. Kurum yetkilileri, kontrol ve denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü ve mevzuata uygunluğun öncelikli olduğunu vurguladı.

KÜTAHYA’DA BREZİLYA’DAN İTHAL EDİLEN BESİLİK SIĞIRLARA SAĞLIK KONTROLÜ

KÜTAHYA’DA BREZİLYA’DAN İTHAL EDİLEN BESİLİK SIĞIRLARA SAĞLIK KONTROLÜ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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