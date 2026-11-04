Dolar 50,0176 +0,07%
Euro 56,2320 +0,54%
Bist 11.216,06 +1,75%
Altın Gram 6.483,70 +2,32%
EUR/USD 1,1237 +0,40%
Brent Petrol 104,19 +0,57%
--°

Elazığ ticaret borsasında yeni dönem için yönetimde yenilik çağrısı

Başkan adayı Şenol Arslan, 14 Kasım 2026 seçimleri öncesi Elazığ Ticaret Borsası'nda yenilikçi, şeffaf ve üretim odaklı bir yönetim hedeflediğini açıkladı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Elazığ ticaret borsasında yeni dönem için yönetimde yenilik çağrısı

Seçim takvimi ve adayın vizyonu:

Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan, 14 Kasım 2026 tarihinde yapılacak seçimler öncesinde borsanın geleceğine dair ayrıntılı bir değerlendirme sundu. Arslan, ticaret, üretim ve sanayinin hızla değiştiği günümüzde meslek kuruluşlarının da dönüşümü ve yenilenmeyi benimsemesi gerektiğini vurguladı. Mevcut potansiyelin, yeni yönetim anlayışıyla daha etkin kullanılabileceğini ifade etti.

Arslan, kurumun yalnızca rutin işlemleri yürüten bir yapı olmaktan çıkarılmasını, üyelerine yeni imkanlar sunan, üretimi destekleyen ve bölgesel ticarete yön veren bir yapıya dönüşmesini hedeflediklerini belirtti.

Yönetimde yenilik ve şeffaflık:

Arslan, "Her kurumun gelişiminde tecrübe kadar yenilenmenin de önemli bir yeri vardır" diyerek geçmişin bilgi birikimini yok saymadan, kurumun geleceğe hazır hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Yönetim anlayışında önceliklerinin şeffaflık, ulaşılabilirlik ve istişare olacağını kaydetti. Bu çerçevede, üyelerin sorunlarını dinleyen ve çözüm üreten mekanizmaların kurulmasına vurgu yaptı.

Aday, yaklaşımının sadece isim değişikliğinden ibaret olmadığını, asıl amacın "yönetim anlayışına yeni bir bakış açısı kazandırmak" olduğunu ifade etti. Bu bakış açısında üyelerin karar süreçlerine dahil edilmesi ve ortak akılla hareket edilmesi öne çıkıyor.

Bölgesel kapsayıcılık ve kurumsal kapasite:

Elazığ Ticaret Borsası'nın faaliyet alanındaki tüm üyelerin beklentilerinin dikkate alınmasının önemine işaret eden Arslan, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Muş illerindeki üyelerin kurumsal gelişimin parçası olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Kurumların kişilere bağlı kalmaması, güçlü sistemlerle çalışmasının gerekliliğini vurguladı.

Arslan, yeni nesil projeler, üretim odaklı yatırımlar ve ortak akılla şekillenen karar mekanizmalarıyla borsanın kurumsal kapasitesinin artırılmasının ana hedefleri arasında olduğunu açıkladı. Sözlerini, "Elazığ Ticaret Borsası’nda yeni bir dönemin kapıları açılmalı" şeklinde tamamladı.

Seçim sürecine girilirken Arslan’ın söylemleri, borsada yenilik, şeffaflık ve bölgesel iş birliğini ön plana çıkaran bir tartışmanın kapısını arıyor. Adayın ileri sürdüğü ilkeler ve vaatler, üyeler tarafından nasıl karşılanacağı ve seçim sonrası uygulamaya nasıl dönüştürüleceği, kurumun kısa vadeli gündemini belirleyecek unsurlar arasında yer alacak.

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI ŞENOL ARSLAN, 14 KASIM 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK...

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI ŞENOL ARSLAN, 14 KASIM 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK SEÇİMLER ÖNCESİNDE BORSANIN KURUMSAL GELECEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Omsan 105 ülkede Türk ihracatının sınırlarını genişletiyor
images

Borsa açılışta yüzde 1,22 yükseldi, bankacılık öne çıktı
images

Gülnar’da üreticilere küçükbaş ve fidan desteğiyle kırsal kalkınmaya ivme
images

Denizli'nin Ekim ihracatı 469 milyon dolara çıkarak güçlü bir artış gösterdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaza sonrası kaçtı, billboardların arkasından gizlice izledi

Şırnak’ta kadınların isteği gerçeğe dönüştü: mahalleye tandır evi

Rönesans'tan Malatya'ya eğitim yatırımı: iki okul 1.680 öğrenciye kapı açıyor

Sümer spor kompleksinin geleceği için şeffaflık çağrısı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı