Elazığ ticaret borsasında yeni dönem için yönetimde yenilik çağrısı

Seçim takvimi ve adayın vizyonu:

Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı Şenol Arslan, 14 Kasım 2026 tarihinde yapılacak seçimler öncesinde borsanın geleceğine dair ayrıntılı bir değerlendirme sundu. Arslan, ticaret, üretim ve sanayinin hızla değiştiği günümüzde meslek kuruluşlarının da dönüşümü ve yenilenmeyi benimsemesi gerektiğini vurguladı. Mevcut potansiyelin, yeni yönetim anlayışıyla daha etkin kullanılabileceğini ifade etti.

Arslan, kurumun yalnızca rutin işlemleri yürüten bir yapı olmaktan çıkarılmasını, üyelerine yeni imkanlar sunan, üretimi destekleyen ve bölgesel ticarete yön veren bir yapıya dönüşmesini hedeflediklerini belirtti.

Yönetimde yenilik ve şeffaflık:

Arslan, "Her kurumun gelişiminde tecrübe kadar yenilenmenin de önemli bir yeri vardır" diyerek geçmişin bilgi birikimini yok saymadan, kurumun geleceğe hazır hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Yönetim anlayışında önceliklerinin şeffaflık, ulaşılabilirlik ve istişare olacağını kaydetti. Bu çerçevede, üyelerin sorunlarını dinleyen ve çözüm üreten mekanizmaların kurulmasına vurgu yaptı.

Aday, yaklaşımının sadece isim değişikliğinden ibaret olmadığını, asıl amacın "yönetim anlayışına yeni bir bakış açısı kazandırmak" olduğunu ifade etti. Bu bakış açısında üyelerin karar süreçlerine dahil edilmesi ve ortak akılla hareket edilmesi öne çıkıyor.

Bölgesel kapsayıcılık ve kurumsal kapasite:

Elazığ Ticaret Borsası'nın faaliyet alanındaki tüm üyelerin beklentilerinin dikkate alınmasının önemine işaret eden Arslan, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Muş illerindeki üyelerin kurumsal gelişimin parçası olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Kurumların kişilere bağlı kalmaması, güçlü sistemlerle çalışmasının gerekliliğini vurguladı.

Arslan, yeni nesil projeler, üretim odaklı yatırımlar ve ortak akılla şekillenen karar mekanizmalarıyla borsanın kurumsal kapasitesinin artırılmasının ana hedefleri arasında olduğunu açıkladı. Sözlerini, "Elazığ Ticaret Borsası’nda yeni bir dönemin kapıları açılmalı" şeklinde tamamladı.

Seçim sürecine girilirken Arslan’ın söylemleri, borsada yenilik, şeffaflık ve bölgesel iş birliğini ön plana çıkaran bir tartışmanın kapısını arıyor. Adayın ileri sürdüğü ilkeler ve vaatler, üyeler tarafından nasıl karşılanacağı ve seçim sonrası uygulamaya nasıl dönüştürüleceği, kurumun kısa vadeli gündemini belirleyecek unsurlar arasında yer alacak.

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI ŞENOL ARSLAN, 14 KASIM 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK SEÇİMLER ÖNCESİNDE BORSANIN KURUMSAL GELECEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU