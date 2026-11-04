Ara seçimler sonrası altın tırmandı, petrol geriledi

ABD ara seçimlerinden gelen ilk sonuçların Demokratların Kongre’de güç kazandığını göstermesiyle küresel piyasalarda risk iştahı değişti. Bu gelişmeyle birlikte dolar endeksi yüzde 0,4'e varan düşüş kaydederek son iki ayın en büyük gerilemesini yaşarken, değerli metaller ve enerji fiyatlarında ayrışma görüldü.

altın fiyatlarındaki hareket:

Altının ons fiyatı, doların zayıflaması ve yatırımcıların güvenli liman talebiyle yüzde 2'den fazla değer kazandı ve 4 bin 25 dolar seviyesini gördü. Bu yükseliş, küresel talep yönlü alımların yanı sıra kısa vadeli portföy ayarlamalarından destek aldı.

petrol piyasasının tepkisi:

Enerji piyasalarında ise ters yönde bir seyir izlendi; Brent petrol yüzde 1'e yakın düşüşle yaklaşık 102 dolar seviyesine geriledi. Piyasa oyuncuları, ara seçimlerin yarattığı kısa vadeli belirsizlik ve talep beklentilerindeki değişimleri fiyatlamaya devam ediyor.

iç piyasadaki yansımalar:

Ons fiyatındaki artış iç piyasaya da yansıdı; gram altın 6 bin 470 TL, çeyrek altın 10 bin 630 TL, yarım altın 21 bin 290 TL ve tam altın 42 bin 400 TL seviyelerinden işlem görüyor. Yerel piyasada fiyatlar, döviz ve ons fiyatındaki dalgalanmalara paralel olarak yatırımcıların ve tüketicilerin gündeminde kalmaya devam ediyor.

ABD ARA SEÇİMLERİ SONRASI ALTIN YÜKSELİRKEN, PETROL GERİLEDİ (ARŞİV)