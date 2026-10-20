Ecrin'in yanında onlar var: sınıf arkadaşlarının desteği

Ecrin’in okula gelişinde arkadaş desteği ön planda

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulunda 8. sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki Ecrin Bütün, ailesi tarafından okula getirilirken ve okul gündelik yaşamında sınıf arkadaşlarının fedakâr tutumu sayesinde birçok engeli aşıyor.

Günlük ritüel ve dayanışma

Sınıf arkadaşları, Ecrin’i kapıda karşılayıp sınıfa kadar eşlik ediyor; teneffüslerde dışarı çıktıklarında ve ihtiyaçları olduğunda da yalnız bırakmıyorlar. Bu davranış, okul ortamında somut bir sosyal sorumluluk örneği oluşturuyor. Ecrin, bu desteğin kendisinde yarattığı güveni şöyle anlatıyor: "Beni okula gelirken kapıda arkadaşlarım karşılıyor. Birisi çantamı alıyor ikisi de bana eşlik ediyor ve gidiyoruz. Hepsi de sürekli yanımda. Arkadaşlarımla dışarıda dolaşıyoruz, oyun oynuyoruz ve her anımda yanımda oluyorlar. Arkadaşlarıma her anımda yanımda oldukları için çok teşekkür ederim. Hiçbir zaman yanımdan ayrılmıyorlar. Ben bir engelli bireyim. Engelli bireylerin de yardıma ihtiyacı olur. Ben bu ihtiyacımı arkadaşlarım, ailem ve öğretmenlerim sayesinde kapatıyorum. Sizler de çevrenizdeki engelli bireylere yardım ederseniz sevinirim".

Arkadaşların bakışı ve duyguları

Kübra Bayar, Ecrin’in 1. sınıftan beri arkadaşı olduğunu belirterek, "Ben Ecrin’in ilkokuldan beri arkadaşıyım. 8 yıldır da arkadaşız. Onun her durumunda yanında olmaya çalışıyorum. Ecrin’le okulda bir günümüz eğlenceli geçiyor. Onun ihtiyaçları olduğunda karşılıyoruz. Dışarı çıkıyoruz. Ecrin’e yardımcı olmak fikri de aslında ben kendisine karşı bir duyarlılık hissettim, bir yakınlığımız oldu. İnsanların engelli bireylerin herhangi bir durumlarında yanında olmalarını öneririm" ifadelerini kullanıyor.

Elif Nur Bayraktar ise "Ecrin’le yaklaşık 4 yıldır arkadaşız. Her anımızda yan yanayız ve birbirimizi hep destekliyoruz. Hiçbir zaman da ayrılmayacağımızı düşünüyorum. Ecrin sabah okula gelmeden biz geliyoruz zaten. Annesi getirdiğinde biz eşyalarını alıyoruz, sınıfa geliyoruz. Genellikle teneffüslerde dışarıda hep beraber oluyoruz. Bu bana çok değerli bir duygu veriyor. Kendimi iyi hissediyorum. Ecrin’in de hep yanında olacağım" diyerek bağlılıklarını vurguluyor.

Aynur Kocabozdoğan da benzer duyguları paylaşıyor: "Ecrin’le 4 yıldır arkadaşız. Ben ortaokula beraber başladığımızdan beri kendisine yardım ediyoruz. O gelmeden önce biz genelde okulda oluyoruz, erken geliyoruz. Annesi gelince alıyoruz. Birimiz çantasını birimiz de kendisini alıyoruz ve o şekilde yardım ediyoruz. Böyle bir arkadaşım olduğu için ve ona yardım ettiğim için kendimle gurur duyuyorum. Arkadaşımıza yardım ettiğimizde o gururu kendimizde hissettiğimiz zaman insan çok farklı bir boyutta duyguları da hissediyor. Bu çok güzel bir duygu ve bunu tatmaları gerekiyor".

Okul çevresinde görülen bu dayanışma, engelli öğrencilerin günlük yaşamını kolaylaştırırken, öğrenciler arasında empati ve sorumluluk bilincinin gelişmesine de katkı sağlıyor.

KAYSERİ'DE YAŞAYAN 8. SINIF ÖĞRENCİSİ BEDENSEL ENGELLİ ECRİN BÜTÜN, KENDİSİNİ YALNIZ BIRAKMAYAN SINIF ARKADAŞLARI SAYESİNDE GÜNLÜK ENGELLERİNİ AŞIYOR.