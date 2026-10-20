Türkiye'nin dijital omurgası kuruluyor: Ankara Temelli veri merkezi kampüsünün temeli atıldı

projenin kapsamı ve hedefleri:

Rönesans Holding ile Digital Realty ortaklığı, Ankara Temelli'de yeni nesil bir veri merkezi kampüsünün temelini attı. Projenin ilk fazında 22 MW'ın üzerinde IT kapasitesi ve yaklaşık 10 bin metrekarelik operatör bağımsız veri merkezi alanı oluşturulması planlanıyor; bu fazın 2028 yılında hizmete girmesi hedefleniyor. Ortaklığın uzun vadeli hedefi ise kademeli olarak 200 MW kapasiteye ulaşmak ve altyapı yatırımını büyütmek.

Yatırımın, yapay zeka uygulamaları, bulut teknolojileri ve veri yoğun hizmetlerin gereksinimlerini karşılayacak yüksek kapasiteli altyapı ihtiyacına yanıt vermesi amaçlanıyor. Ankara kampüsünün ardından İstanbul'da da yeni bir veri merkezi kampüsü geliştirilmesi hedefleniyor.

ortaklık ve yatırım büyüklüğü:

Rönesans ile Digital Realty arasındaki iş birliği, Türkiye'nin dijital altyapısına küresel deneyim ve yerel proje geliştirme kabiliyeti kazandırmayı hedefliyor. Digital Realty; 6 kıtada, 30'dan fazla ülkede, 55'ten fazla metropolde ve 300'ün üzerinde veri merkeziyle faaliyet gösteriyor. Bu küresel tecrübe, Rönesans'ın finansman, mühendislik, inşaat ve işletme yetkinliğiyle bir araya getiriliyor.

Ortak açıklamalarda, ilk duyuruda projenin uzun vadede 3 milyar dolara kadar yatırım potansiyeli taşıyabileceği belirtildi. Temel atma töreninde Rönesans Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak ise projeyle ilgili daha geniş bir yatırım perspektifi sundu; Ilıcak, Temelli için toplam yatırım tutarının 4.1 milyar dolar olacağını ve bu tutarın üç yıl içinde gerçekleştirilmesinin planlandığını ifade etti. Ayrıca İstanbul Deliklikaya projesiyle ilgili olarak Deliklikaya'da tarafları tarafından gerçekleştirilecek yatırımların toplamının 5 milyar dolar düzeyinde olacağını belirterek, iki projenin birleşik etkisiyle toplamda 10 milyar dolarlık bir yatırımı işaret etti.

törende vurgulanan mesajlar:

Tören konuşmalarında veri güvenliği, yerli kapasitenin artırılması ve Türkiye'nin bölgesel rolünün güçlendirilmesi ön plana çıktı. Dr. Erman Ilıcak tören sırasında şunları söyledi: "Avrupa’nın en büyük üçüncü elektrik üreten ülkesi olan Türkiye’nin bu konuda bütün veri merkezlerine çok güzel bir ev sahipliği yapacağını düşündüler ve bizlerin önünü açtılar. Sadece biz değil birçok firmamız veri merkezleri konusunda Türkiye’ye yatırım yapacak ve Türkiye’yi Fransa, Almanya, İngiltere ve Hollanda’dan sonra Avrupa’nın beşinci büyük veri merkezi üssü haline getireceğiz."

Ilıcak ayrıca yatırım hedeflerini büyüterek, "Bugün temel atma törenini yaptığımız Temelli Veri Merkezi için toplam yatırım tutarımız 4.1 milyar doları bulacak. Bu yatırımın tamamını inşallah 3 yıl içinde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı. Enerji ve kapasite hedeflerine dair konuşmasında da Ilıcak, bakanlığın 1000 MW hedefine atıfta bulunarak kendi vizyonunu "2000 MW hedefi" şeklinde açıkladı ve bu rakamın yaklaşık %30'unun Rönesans tarafından tek başına gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı eski Yardımcısı ve AK Parti Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Digital Realty EMEA Bölgesi Başkanı Paula Cogan ve Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk ile iş dünyası ve teknoloji sektöründen temsilciler katıldı.

Rönesans'ın daha önce sağlık, enerji ve diğer altyapı projelerinde kurduğu küresel ortaklık modeli; Meridiam, Sojitz, Samsung, TotalEnergies, Sonatrach ve Stolt-Nielsen ile yapılan iş birlikleriyle örneklendirilirken, bu kez aynı model dijital altyapı yatırımlarına taşınıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin hem kamu ve özel sektör taleplerine hem de uluslararası bulut ve teknoloji sağlayıcılarının kapasite ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir altyapı platformu oluşturulması hedefleniyor.

ANKARA TEMELLİ’DE HAYATA GEÇİRİLEN YENİ NESİL VERİ MERKEZİ KAMPÜSÜNÜN İLK FAZININ 2028 YILINDA HİZMETE GİRMESİ HEDEFLENİYOR.