Eda Erdem yeni sezona kaptanlık sorumluluğuyla umutlu bakıyor

Eda Erdem: Fenerbahçe hazırlıkları ve hedefler

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Takım kaptanı Eda Erdem, İhlas Haber Ajansı'na verdiği röportajda kamp sürecinden duyduğu memnuniyeti, başantrenör Stefano Lavarini ile devam eden uyumu ve kulübün önceliklerini anlattı. Erdem, Avrupa Şampiyonası sonrası takımla bir arada olmanın moral verdiğini ve idmanların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Lavarini ile uyum ve takım havası:

Erdem, Lavarini'nin yeniden göreve gelmesiyle kaldıkları yerden ilerlediklerini belirtti. 'Stefano ile zaten çok güzel geçirdiğimiz bir sezonumuz vardı. Çok güzel de bir iletişimimiz vardı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz' ifadelerini kullanan kaptan, antrenörün sosyal yönü güçlü, iletişime önem veren ve takımın her üyesiyle yakından ilgilenen bir isim olduğunu vurguladı. Takım içinde uyumun yüksek olduğunu ve çalışma ortamının oldukça keyifli geçtiğini aktardı.

Türk kadın voleybolunun yükselişi ve kamuoyu ilgisi:

Eda Erdem, Türk voleybolunda kadın takımlarının yükselişine ilişkin olarak bunun temelinde hem milli takımın hem de kulüp takımlarının elde ettiği başarıların bulunduğunu söyledi. Erdem, 'Kadın voleybolu olarak Türk halkının gönlünde bir yerimizin olduğunun farkındayız' diyerek halkın ilgisinin lige ve kulüplere olan yatırımı artırdığını, bunun da kaliteli oyuncuların ligimize gelmesini sağladığını belirtti. Fenerbahçe, VakıfBank, Eczacıbaşı ve son yıllarda Galatasaray gibi ekiplerin branşa yatırım yapmasının ligin dünya çapında daha üst sıralara çıkmasında etkili olduğunu ifade etti.

Şampiyonlar Ligi hedefi ve genç oyuncularla çalışma:

39 yaşındaki kaptan, CEV Şampiyonlar Ligi ile ilgili hedeflerini net ifade etti: 'Bu seneki hedefimiz tabii ki her sezon olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak.' Erdem, takımın geniş rotasyonunun sezon boyunca avantaj sağlayacağını, her mevkide güçlü oyunculara sahip olduklarını ve bu sezon iddialı olduklarını sözlerine ekledi. Genç oyunculara yaklaşımı hakkında da konuşan Erdem, gençleri severek desteklediğini, onların her anında yardımcı olmaya çalıştığını ve takım atmosferinin yeni sporcular için kolay adapte olunabilir olduğunu belirtti. 'Bugün onlara nasıl davrandığınız, ileride onların kariyeri açısından çok değerli' diye konuştu.

Maç içi duygusal anlar ve takım bağları:

Kariyeri boyunca yüksek seviyede mücadele eden oyuncu, zor anlarda takım içi bağların önemine dikkat çekti. CEV Avrupa Şampiyonası finalinde yaşanan duygusal anlara atıfta bulunan Erdem, bir bakışın, bir hareketin ya da bir gözyaşının maçın gidişatını değiştirebildiğini anlattı. Vargas örneğinde olduğu gibi takımın bir bütün halinde birbirine destek vererek başarıya ulaştığını vurguladı ve bu tür anların sporun değerini artırdığını söyledi.

Fenerbahçe bağı ve heykel anısı:

Eda Erdem, sarı-lacivertli formayla 19. sezonuna başlayacak olmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti. 'Burada büyüdüm, burada Eda Erdem oldum' diyen kaptan, Fenerbahçe'yi büyük bir aile olarak tanımladı ve bu camia için mücadele etmenin paha biçilemez olduğunu söyledi. Sosyal medyada paylaştığı kendi heykelinin önüden geçerken hissettiklerini de aktaran Erdem, heykelinin evinin yolu üzerinde olduğunu, gördüğünde gururlandığını ve taraftarların önünde fotoğraf çektirmesinin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiği Fenerbahçe'de, Lavarini yönetiminde kurulan uyum, Şampiyonlar Ligi hedefi ve genç oyunculara verilen destek, yeni sezonda sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan unsurları olacak gibi görünüyor.

FENERBAHÇE MEDİCANA KADIN VOLEYBOL TAKIMI KAPTANI EDA ERDEM, İHLAS HABER AJANSI (İHA) MUHABİRİNE AÇIKLAMALARDA BULUNDU