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Edebiyat dünyası bir arada: Cem Akaş oğlunun yanına defnedildi

Cem Akaş, 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ın vefatının ardından Marmara İlahiyat Camii'ndeki cenaze sonrası Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Emre Koç

Edebiyat dünyası bir arada: Cem Akaş oğlunun yanına defnedildi

Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş, 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ın vefatının ardından hayatını kaybetti. Marmara İlahiyat Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni ve defin:

Cem Akaş için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törene ailesi, yakınları, sevenleri ve edebiyat dünyasından isimler katıldı.

Kılınan namazın ardından Akaş’ın cenazesi, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi ve kısa süre önce kaybettiği oğlu Can Akaş'ın yanına defnedildi. Oğlu Can'ın cenazesi 19 Ekim’de toprağa verilmişti.

Anma ve taziye sözleri:

Cenaze töreninde söz alan yazar Selçuk Şirin, Cem Akaş’ın hayatını ve edebi kişiliğini şu sözlerle anlattı:

"Türkiye’nin entelektüel kaybı çok büyük. Değerli insanlardan bir tanesiydi. Ama ben onu bir entelektüel, bir Rönesans insanı olarak tanıyordum. Rönesans insanı demek; hem müzikte, hem edebiyatta, hem sanatta hayata bakarken estetik duyarlılıkla bakmak demek. Bu tarz insanların sayısı çok azalıyor. Cem belki de onlardan son kalandı. Çok erken yaşta ve çok acı bir şekilde kendisini kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Başsağlığı diliyorum. Entelektüellerimize sahip çıkmamız gerekiyor yaşarken."

Tören, edebiyat çevrelerinde büyük üzüntü yaratırken katılımcılar merhum ve yakınları için başsağlığı dileklerinde bulundu.

CAN YAYINLARI GENEL YAYIN YÖNETMENİ, YAZAR, EDİTÖR VE ÇEVİRMEN CEM AKAŞ, SON YOLCULUĞUNA...

CAN YAYINLARI GENEL YAYIN YÖNETMENİ, YAZAR, EDİTÖR VE ÇEVİRMEN CEM AKAŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI. 19 YAŞINDAKİ OĞLUNUN VEFATINDAN KISA SÜRE SONRA HAYATINI KAYBEDEN AKAŞ, DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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