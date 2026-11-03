Edirne Meriç nehrinde bot faciası: iki çocuk aranıyor

Arama çalışmaları yoğunlaştırıldı:

Edirne'de, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun nehirde arızalanıp alabora olması sonucu 6 yaşlarında iki çocuk suda kayboldu. Olay, Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinde gerçekleşti.

İhbarın ulaşmasının ardından bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve diğer arama kurtarma ekipleri derhal müdahale etti. AFAD ekipleri botlarla nehir yüzeyinde tarama yaparken, jandarma ekipleri kıyı şeridinde sistematik arama yürütüyor.

Yetkililer, kayıp çocukların bulunduğu bölgedeki akıntı ve su koşullarının arama çalışmalarını zorlaştırdığını belirtiyor. Ekipler, hem bot hem de kıyı taramalarını sürdürüyor ve bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

Bölgede art arda trajediler:

Söz konusu noktada son günlerde benzer olayların tekrarladığı dikkat çekiyor. İki gün önce Edirne'nin Doyran köyü mevkiinde Meriç Nehri'nde genç bir kadının cansız bedeni bulunmuştu. Geçtiğimiz hafta aynı bölgede yaşanan ayrı bir olayda ise iki çocuğun hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bu gelişmeler, sınır hattındaki geçişlerin ve kullanılan araçların tehlikelerine ilişkin kaygıları yeniden gündeme getirdi. Bölge sakinleri ve yetkililer, özellikle çocukların bulunduğu gruplara yönelik risklerin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Arama kurtarma ekipleri çalışmaları sürdürüyor; yetkililer vatandaşlardan bölgeye yaklaşmamalarını ve kolluk kuvvetlerinin yönlendirmelerine uymalarını istiyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

BOTUN ALABORA OLMASI SONUCU KAYBOLAN İKİ ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.