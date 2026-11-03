Dolar 49,9940 +0,04%
Euro 55,9195 -0,01%
Bist 11.010,47 +0,45%
Altın Gram 6.309,95 -1,11%
EUR/USD 1,1181 -0,09%
Brent Petrol 105,03 +0,25%
--°

Edirne Meriç nehrinde bot faciası: iki çocuk aranıyor

Edirne Bosnaköy yakınlarında botun arızalanıp alabora olması sonucu kaybolan 6 yaşlarındaki iki çocuk için AFAD, jandarma ve kurtarma ekipleri arama başlattı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 14:20

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 14:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Edirne Meriç nehrinde bot faciası: iki çocuk aranıyor

Arama çalışmaları yoğunlaştırıldı:

Edirne'de, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun nehirde arızalanıp alabora olması sonucu 6 yaşlarında iki çocuk suda kayboldu. Olay, Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinde gerçekleşti.

İhbarın ulaşmasının ardından bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve diğer arama kurtarma ekipleri derhal müdahale etti. AFAD ekipleri botlarla nehir yüzeyinde tarama yaparken, jandarma ekipleri kıyı şeridinde sistematik arama yürütüyor.

Yetkililer, kayıp çocukların bulunduğu bölgedeki akıntı ve su koşullarının arama çalışmalarını zorlaştırdığını belirtiyor. Ekipler, hem bot hem de kıyı taramalarını sürdürüyor ve bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

Bölgede art arda trajediler:

Söz konusu noktada son günlerde benzer olayların tekrarladığı dikkat çekiyor. İki gün önce Edirne'nin Doyran köyü mevkiinde Meriç Nehri'nde genç bir kadının cansız bedeni bulunmuştu. Geçtiğimiz hafta aynı bölgede yaşanan ayrı bir olayda ise iki çocuğun hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bu gelişmeler, sınır hattındaki geçişlerin ve kullanılan araçların tehlikelerine ilişkin kaygıları yeniden gündeme getirdi. Bölge sakinleri ve yetkililer, özellikle çocukların bulunduğu gruplara yönelik risklerin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Arama kurtarma ekipleri çalışmaları sürdürüyor; yetkililer vatandaşlardan bölgeye yaklaşmamalarını ve kolluk kuvvetlerinin yönlendirmelerine uymalarını istiyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

BOTUN ALABORA OLMASI SONUCU KAYBOLAN İKİ ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.

BOTUN ALABORA OLMASI SONUCU KAYBOLAN İKİ ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbul sokaklarında torbacı ağına yönelen soruşturmada gözaltı sayısı 32'ye ul...
images

Evde ısıtıcıyı tamir ederken elektrik akımına kapılan Atakum Belediyesi çalışanı...
images

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde un fabrikasında iş kazası: çalışan yüksekte...
images

Atakum'da takip sonucu yakalandı: uyuşturucu ticaretinden tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Safran zamanı: Çatalzeytin'in Samancı köyünde hasat başladı

Sinop'ta 812. fetih yıldönümünde Alaaddin Camii'nde mevlit programı

Samsunlu ürolog prof. dr. Kadir Önem'e Türk Üroloji Derneği'nden bilim ve inovasyon ödülü

Kastamonu öğrencileri GastroAntalya'da 13 altın 11 gümüş kazandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı