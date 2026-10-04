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Edirne'de Büyükdöllük yolunda kaza: traktör ile otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı

Edirne'nin Büyükdöllük köyü yolunda traktör ile otomobil çarpışması meydana geldi; olayda 1 kişi yaralandı, sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye taşıdı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 22:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Edirne'de Büyükdöllük yolunda kaza: traktör ile otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı

Edirne'de trafik kazası

Edirne'nin Büyükdöllük köyü yolunda meydana gelen kazada A.E. idaresindeki 22 AE 783 plakalı traktör ile M.İ. yönetimindeki 22 AU 893 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Çarpışma ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansta stabilize ederek hastaneye kaldırdı ve tedavi altına alındığını bildirdi.

Soruşturma ve inceleme:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili olarak olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, çarpışmanın nedenine ilişkin çalışmaları sürdürürken kazayla ilgili tüm detayların tespit edilmesi için soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

EDİRNE&#039;DE TRAKTÖR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI

EDİRNE'DE TRAKTÖR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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