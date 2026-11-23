Olayın ayrıntıları:

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, arka kapı döşemesine gizlenmiş halde toplam 508 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ele geçirilen madde ve gözaltılar:

Operasyon kapsamında araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı ve ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu. Polis ekipleri, bulunduğu şekilde tespit edilen maddenin emniyetteki ilk incelemesini gerçekleştirdi.

Soruşturmanın seyri:

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor; ekipler, ele geçirilen madde ve gözaltındaki şüphelilerle ilgili incelemelerini sürdürüyor. Yetkililer, olayla bağlantılı olabilecek diğer kişi veya unsurların tespitine yönelik çalışmaların süreceğini bildirdi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DURDURULAN ARAÇTA YAPILAN ARAMADA, ARKA KAPI DÖŞEMESİNE GİZLENMİŞ 508 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.