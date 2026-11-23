Sarıyer'de arama çalışmaları ve avcıların çağrısı

Sarıyer'de nereden geldiği ve kime ait olduğu belirlenemeyen firari aslanın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bölgeye yakın yaşayan Bahçeköy avcıları, iz sürme konusunda uzman köpekleri ve bölge bilgileriyle devreye girmeye hazır olduklarını açıkladı.

Avcıların iddiaları:

Mehmet Güner yaptığı açıklamada, bölgeyi iyi tanıdıklarını ve yerel avcılardan destek alınması gerektiğini vurguladı. "Bölgeyi iyi biliyoruz. Bu şekilde yerel avcılardan destek alınmalı. Aslanı bulabileceğini düşünüyoruz," diyen Güner, "Özel av köpeklerimiz var. İz konusunda çok tecrübeliler" ifadesini kullandı.

Güner, köpeklerin daha önce kurt, domuz ve çakal gibi hayvanlar için de kullanıldığını belirterek aslanın sese karşı çok ürkek olduğunu ve iz takibiyle yerinin tespit edilebileceğini savundu: "Aslan sesten çok ürküyormuş. Çok uzaklaşabiliyormuş. Bunlarla önce aslanın yerini bulacağız. Çok hızlı bir şekilde bulacağız." Ayrıca ekibin büyüklüğüne işaret ederek, "8-10 köpeğimiz var. Ekibimiz kalabalık. Herkes bekliyor. Uyuşturucu tüfeklerle bayıltıp onu bir şekilde alırız" şeklinde konuştu.

Diğer avcıların teklifleri ve yöntemleri:

Mehmet Bekar da bölgenin yerel avcılarından olduklarını belirterek benzer bir teklif sundu: "Bu köyün bu ormanların yerel avcısıyız. Domuz avcıyız. Ormanı bizden iyi bilen yok. Avcı arkadaşlarımız var. Herkesin imkanı var. 100 taneden fazla köpek çıkarırız. Onları ormana salalım, aslanı bulalım." Bekar, köpeklerin tamamının profesyonel iz köpeği olduğunu ve yetkililerin kendilerine bırakması halinde harekete geçebileceklerini söyledi.

Her iki avcı da ormanın ve durumun tehlikeli olabileceğini kabul ederken, yerel ekiplerin deneyiminin arama çalışmalarına katkı sağlayacağını öne sürdü: "Ormanın içine kimse giremez. Yerel avcılardan destek alınması lazım."

BÖLGENİN YAKININDA BULUNAN YEREL AVCILAR, ASLANI KISA SÜREDE BULABİLECEKLERİNİ İDDİA EDEREK, PROFESYONEL KÖPEKLERİYLE GÖREVE HAZIR OLDUKLARINI BELİRTTİ.