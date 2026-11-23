maç özeti:

Kayseri Yolspor, Argıncık Stadı 2 Nolu Saha'da oynanan karşılaşmada Amaratspor'u 6-2 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Maçı Umut Enes Kaya, Ensar Küçük ve Kerim Durmuş Ağcakaya üçlüsü yönetti. Ev sahibi takımın hücum hattı maç boyunca etkin görünürken skoru getiren isimler öne çıktı.

saha kadroları ve değişiklikler:

Kayseri Yolspor sahaya Abdullah Samet Kavun, Ramazan Kaan Sarpkaya, Samet Uçar, Naci Ceyhan, Mustafa Erdoğan (Ömer Demir dk. 87), Muhammed Korkmaz (Muzaffer Alkın Sarıkaya dk. 78), Süleyman Yasa (Ali Gök dk. 87), Erhan Vurdem, Cengiz Eşme (Tolga Korkmaz dk. 78), Ali Avcı, Fatih Emre Taş (Selami Güneş dk. 68) dizilişiyle çıktı. Amaratspor ise Muhammed Ali, Bünyamin Yüce, Behçet Ekinci (Yasin Dumlu dk. 59), Halil İbrahim Cıngıllı, Mustafa Erginer (Samet Mermer dk. 78), Mehmet Kahveci (Mehmet Teğmen dk. 71), Samet Can Çapar (Mehmet Durdu dk. 59), Mehmet Tüylü, Fatih Demircan (Ömer Talha Günal dk. 71), İsmail Aydoğdu ve Yusuf Kaya ile mücadele etti.

kilit anlar ve goller:

Maçın ilk golü 14. dakikada Erhan Vurdem'den geldi. Konuk ekip 35. dakikada Mustafa Erginer ile skoru eşitledi ancak devre sonunda Süleyman Yasa 45. dakikada yeniden üstünlüğü sağladı. İkinci yarıda oyun ev sahibinin kontrolünde geçti; Ali Avcı 54. dakikada farkı açtı, Yasa 47. ve 69. dakikalarda ağları havalandırarak hat-trick yaptı. 71. dakikada Ali Avcı'nın ikinci golüyle skor daha da genişledi. Amaratspor'un maçtaki son golünü 89. dakikada oyuna sonradan giren Samet Mermer kaydetti ve maç 6-2 sona erdi.

Sonuç olarak Kayseri Yolspor hücum hattının etkinliğini ortaya koydu; Süleyman Yasa ve Ali Avcı maçın kilit oyuncuları olarak öne çıktı. Amaratspor ise zaman zaman gol yollarında etkili olsa da savunmada yaşadığı boşluklar nedeniyle puan çıkaramadı.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME EKİPLERİNDEN KAYSERİ YOLSPOR, HAFTA SONU OYNADIĞI MAÇTA AMARATSPOR’U 6-2 MAĞLUP EDEREK 3 PUANI HANESİNE YAZDIRDI.