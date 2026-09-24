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Edirne'de gece yarısı lokantaya saldırı: iki şüpheli adliyeye sevk edildi

Edirne'de lokanta işletmecisi çifti uyardıkları için saldırıya uğradıkları iddiasıyla üç şüpheliden ikisi yakalanıp adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:31

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Edirne'de gece yarısı lokantaya saldırı: iki şüpheli adliyeye sevk edildi

olayın gelişimi:

Edirne Talatpaşa Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta salı günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, ev yemekleri işleten lokanta sahipleri Şenay ve Servet Salam iş yerlerinin karşısındaki alkol alan ve yüksek sesle küfürlü konuştuğu belirtilen kişileri uyardı. İddiaya göre uyarının ardından üç kişi lokantaya gelerek çifte saldırdı ve iş yerinin camlarını kırdı.

şikâyet ve sağlık raporu:

Olayın ardından ihbarla gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Çift, hastaneden aldıkları darp raporunun ardından şüpheliler hakkında şikâyetçi oldu ve soruşturma dosyası oluşturuldu.

şüpheliler ve soruşturmanın son durumu:

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla saldırıya karıştığı belirlenen şüphelilerin B.Ç. (41), T.K. (36) ve H.U. (45) olduğu tespit edildi. Kayıtlara göre B.Ç.'nin 8, T.K.'nin 12 ve H.U.'nun 3 suç kaydı bulunuyor. Düzenlenen operasyonda B.Ç. ve T.K. yakalanarak gözaltına alındı; emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi. H.U.'nun yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer, mağdur çiftin şikâyeti doğrultusunda adli sürecin ilerlediğini belirtti.

EDİRNE’DE LOKANTA İŞLETMECİSİ ÇİFTE SALDIRAN 3 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ ADLİYEYE SEVK...

EDİRNE’DE LOKANTA İŞLETMECİSİ ÇİFTE SALDIRAN 3 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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