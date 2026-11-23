Genç kuşağın sesi İstanbul'da: BASE 10 yeni mezun eserlerini sergiliyor

Trendyol Sanat'ın desteğiyle gerçekleşen BASE'in onuncu edisyonu, 9-13 Aralık 2026 tarihlerinde İstanbul'da yeni mezun sanatçı üretimlerini bir araya getiriyor. Etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç üretimleri görünür kılmayı amaçlayan uzun soluklu bir iş birliğinin sonucu olarak dikkat çekiyor.

seçki ve katılımın profilinden notlar:

Bu yılki seçki, 38 şehirten, 42 üniversitenin güzel sanatlar fakültelerinden mezun olan 128 sanatçının eserlerini içeriyor. Seçim, 73 şehir ve 98 üniversiteden gelen bin 474 başvuru arasından yapıldı; böylece BASE, yeni mezunların ülke çapındaki çeşitliliğini yansıtan bir platform olmaya devam ediyor.

Trendyol Sanat'ın beş yıldır süren desteği ve son dört yıldır etkinliğin ana sponsorluğunu üstlenmesi, genç sanatçıların hem fiziksel sergide hem de dijital platformlarda erişilebilirliğini artırıyor. BASE kapsamında önceki yıllarda üretilen seçkiler Trendyol Sanat üzerinden de paylaşılıyor; bu pratik, üretimlerin sergi mekânının ötesinde daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

konuk ülke programı ve tematik yaklaşım:

Trendyol Sanat destekli BASE Konuk Ülke Programı bu yıl Yunanistan'dan genç sanatçıları ağırlıyor. 2024'te Azerbaycan, 2025'te Romanya'nın ardından gelen bu seçki, iki komşu ülke arasındaki tarihsel ve kültürel etkileşimleri sanat aracılığıyla tartışmaya açıyor.

Konuk ülke seçkisi, "Kesişen Zamanlar" teması çerçevesinde, küratör Derya Yücel tarafından şekillendirildi. Resim, heykel, kolaj ve video gibi farklı ifade biçimlerini bir araya getiren seçki; geçmiş ile bugün, bireysel deneyim ile kolektif bellek ve doğa ile kültür arasındaki ilişkilere odaklanıyor.

on yıllık birikim ve gelecek perspektifi:

BASE'in onuncu yılına verilen isim X, hem geride kalan on yıllık birikimi hem de önümüzdeki dönemde açılacak yeni olasılıkları simgeliyor. 2017'de ilk kez düzenlenen BASE, bugüne dek 133 üniversitenin güzel sanatlar fakültelerinden gelen 15 binin üzerinde başvuruyu değerlendirdi; 60'ı aşkın üniversiteden bin 200 sanatçının yaklaşık 2 bin eserini izleyiciyle buluşturdu.

BASE 10, genç mezunlar için bir sergi olmanın ötesinde, mesleki görünürlük, kuramsal karşılaşmalar ve izleyici ile yeni buluşmalar açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Trendyol Sanat iş birliğiyle hem fiziksel hem dijital kanallarda görünürlük bulan üretimler, genç sanatçıların sanat dünyasıyla temasını güçlendiriyor ve yeni hikayelerin başlangıcına alan açıyor.

TRENDYOL SANAT, BEŞ YILDIR DESTEKLEDİĞİ VE DÖRT YILDIR ANA SPONSORLUĞUNU ÜSTLENDİĞİ BASE'İN 10. EDİSYONUNDA DA GENÇ SANATÇILARA DESTEK VERİYOR