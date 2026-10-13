Dolar 49,3638 +0,01%
Euro 55,2516 +0,36%
Bist 12.223,75 +0,60%
Altın Gram 6.682,57 +0,48%
EUR/USD 1,1187 +0,23%
Brent Petrol 105,11 -1,44%
--°

Edirnekapı'da üst geçit aylardır kapalı, yolcular ek mesafe kat ediyor

Edirnekapı Metrobüs istasyonundaki Şehitlik yönü üst geçidi, İETT'nin 5 Mayıs 2025 duyurusuna rağmen aylardır kapalı; yolcular ek mesafe kat ediyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Edirnekapı'da üst geçit aylardır kapalı, yolcular ek mesafe kat ediyor

Edirnekapı üst geçidi aylardır kullanılamıyor:

İstanbul Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nun Şehitlik yönündeki sabit merdivenleri, İETT tarafından tespit ve tadilat çalışmaları gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. 5 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan resmi duyuruda bu çalışmalara atıf yapılırken, söz konusu merdivenlerin yeniden ne zaman hizmete alınacağına dair bir takvim paylaşılmadı.

İETT duyurusu ve belirsizlik:

Duyuruda, istasyona bağlı diğer üst geçidin kullanılabileceği belirtilse de alanda gözlenen durum farklı. Girişler tel örgüler ve jiletli tellerle kapatılmış, turnike bölümünün sökülmüş olduğu ve üst geçidin kullanım dışı durduğunu gösteren tabelalar dikkat çekiyor. İlgili çalışmayı yürüttüğü belirtilen kurum ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı olarak kayıtlarda yer alıyor.

Yolcular için ek mesafe ve güvenlik endişesi:

Karayolunun ortasında bulunan üst geçidin bu hali, özellikle metrobüsle aktarma yapan yolcular için ulaşım mesafesini artırıyor ve yoğun araç trafiği içinde ek yürüyüş gerektiriyor. Bölgedeki tabelalarda "Metrobüs Yaya Üst Geçidi Bakım Onarım Nedeni ile Geçici Olarak Kullanıma Kapalıdır" ve "Üst Geçit Kullanım Dışıdır Diğer Üst Geçidi Kullanınız" ifadelerinin yer aldığı görülüyor.

Mevcut görüntü, E-5 Karayolu üzerindeki üst geçidin çevresindeki ulaşım hareketliliğiyle tezat oluştururken, yolcuların alternatif güzergah kullanmak zorunda kalması aktarma sürelerini ve yürüme mesafelerini uzatıyor. Bu durum, geçici kapatma kararlarının ne kadar sürede normale döndürüleceği sorusunu yeniden gündeme getiriyor.

İlgili kurumların yol kullanıcılarına yönelik bilgilendirme ve iyileştirme planlarını paylaşması bekleniyor; şu aşamada ise üst geçidin çevresindeki fiziksel önlemler ve uyarı işaretleri dışında kullanıma açılmadığı görülüyor.

Edirnekapı Metrobüs durağında üst geçit çilesi: Geçici denildi, aylardır kapalı kaldı

Edirnekapı Metrobüs durağında üst geçit çilesi: Geçici denildi, aylardır kapalı kaldı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'ye umut taşıyan alzheimer aktif yaşam merkezi hizmete giriyor
images

Diyarbakır'da meme sağlığı vurgusu: erken tanı ve tarama bilinci öne çıktı
images

Kocaeli'de dört ilçeyi kapsayan 2,8 milyar liralık altyapı hamlesi
images

Erken teşhis vurgusu: her 8 kadından biri meme kanseri riski taşıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başkent Ankara'nın 103 yıllık mirası: bağımsızlık ruhunu taşımak

Aydın'da geciken sezonun gölgesinde kestane mesaisi başladı

Tarihi Gelibolu'da birlik ve anma dolu koşu: 11. Gelibolu maratonu hazırlanıyor

Sincan anne çocuk oyun evlerinde su altı dünyası keşfi

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi