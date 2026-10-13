Edirnekapı'da üst geçit aylardır kapalı, yolcular ek mesafe kat ediyor

Edirnekapı üst geçidi aylardır kullanılamıyor:

İstanbul Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nun Şehitlik yönündeki sabit merdivenleri, İETT tarafından tespit ve tadilat çalışmaları gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. 5 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan resmi duyuruda bu çalışmalara atıf yapılırken, söz konusu merdivenlerin yeniden ne zaman hizmete alınacağına dair bir takvim paylaşılmadı.

İETT duyurusu ve belirsizlik:

Duyuruda, istasyona bağlı diğer üst geçidin kullanılabileceği belirtilse de alanda gözlenen durum farklı. Girişler tel örgüler ve jiletli tellerle kapatılmış, turnike bölümünün sökülmüş olduğu ve üst geçidin kullanım dışı durduğunu gösteren tabelalar dikkat çekiyor. İlgili çalışmayı yürüttüğü belirtilen kurum ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı olarak kayıtlarda yer alıyor.

Yolcular için ek mesafe ve güvenlik endişesi:

Karayolunun ortasında bulunan üst geçidin bu hali, özellikle metrobüsle aktarma yapan yolcular için ulaşım mesafesini artırıyor ve yoğun araç trafiği içinde ek yürüyüş gerektiriyor. Bölgedeki tabelalarda "Metrobüs Yaya Üst Geçidi Bakım Onarım Nedeni ile Geçici Olarak Kullanıma Kapalıdır" ve "Üst Geçit Kullanım Dışıdır Diğer Üst Geçidi Kullanınız" ifadelerinin yer aldığı görülüyor.

Mevcut görüntü, E-5 Karayolu üzerindeki üst geçidin çevresindeki ulaşım hareketliliğiyle tezat oluştururken, yolcuların alternatif güzergah kullanmak zorunda kalması aktarma sürelerini ve yürüme mesafelerini uzatıyor. Bu durum, geçici kapatma kararlarının ne kadar sürede normale döndürüleceği sorusunu yeniden gündeme getiriyor.

İlgili kurumların yol kullanıcılarına yönelik bilgilendirme ve iyileştirme planlarını paylaşması bekleniyor; şu aşamada ise üst geçidin çevresindeki fiziksel önlemler ve uyarı işaretleri dışında kullanıma açılmadığı görülüyor.

Edirnekapı Metrobüs durağında üst geçit çilesi: Geçici denildi, aylardır kapalı kaldı