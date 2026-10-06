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Edremit kavşağında takla atan araç iki kişiyi yaraladı

Edremit'te Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü önündeki kavşakta takla atan 31 AEC 960 plakalı otomobilde 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Edremit kavşağında takla atan araç iki kişiyi yaraladı

kaza ve ilk müdahale

Van'ın Edremit ilçesinde dün gece, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü önündeki kavşakta seyir halindeki bir otomobilin takla atması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda 31 AEC 960 plakalı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

olay yerine intikal eden ekipler:

İhbarı takip eden sağlık, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kavşak civarında takla atan bir aracın karıştığı kazalarda, olay yerinde yapılan tespitler ve tanık beyanları kazanın nedeninin belirlenmesinde rol oynayacak. Yetkililer, sürücü güvenliği ve kavşaklarda alınabilecek önlemlerle ilgili değerlendirmelerini sürdürüyor.

Şu aşamada yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi bir ayrıntı paylaşılmadı; kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

VAN&#039;IN EDREMİT İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

VAN'IN EDREMİT İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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