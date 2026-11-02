Van'da disiplinlerarası sağlık ihtiyacı konuşuldu: psikoonkoloji odağında bir buluşma

kongreye genel bakış

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde 31 Ekim–1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 1. Bütüncül İnterdisipliner Sağlık Araştırmaları Kongresi, "psikoonkoloji" ana temasıyla tamamlandı. Kongre, sağlık hizmetlerinde disiplinlerarası yaklaşımı farklı bakış açılarıyla ele almak üzere akademisyenler, hekimler ve sağlık çalışanlarını bir araya getirdi.

kongrenin odağı ve içerikleri:

Kongrenin başkanlığını yapan Doç. Dr. Faruk Kurhan, program hazırlanırken üç temel soruya odaklandıklarını söyledi: "Neden disiplinlerarası bir kongre yapıyoruz? Neden psikoonkoloji temasını seçtik? Bu buluşmayı Van’da gerçekleştirmek bizim için neden önemli?" Kurhan, tıp ilimleri geliştikçe branşlaşmanın derinleştiğini, ancak bunun hasta merkezli bakışı zayıflatma riski taşıdığını vurguladı.

Kurhan, "Hastanın bedensel, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarını birlikte anlayabilmek için birbirimizin bilgisine ve deneyimine ihtiyaç duyuyoruz. Bizim işimizin merkezinde insan var. Hasta; ağrısını, kaygısını, aile ilişkilerini, sorumluluklarını ve geleceğe dair beklentilerini aynı hayatın içinde taşıyor." ifadeleriyle disiplinlerarası diyalogun gerekliliğini anlattı. Kongre programında kanserin biyolojisinden cerrahi yaklaşımlara, ağız ve diş sağlığından ruh sağlığına, hemşirelikten iletişim ve hasta haklarına kadar geniş başlıklar yer aldı.

psikoonkolojinin önemi ve tarihçesi:

Kurhan, psikoonkolojiyi neden seçtiklerini şöyle özetledi: "Psikoonkoloji, kanser hastasının tüm ihtiyaçlarını anlama çabasıdır" ve "Çünkü kanser; hastalığın bedensel, ruhsal ve sosyal boyutlarını bir arada görebildiğimiz bir alan." Tanı alan bireylerin tedavi sürecinin yanı sıra aile, iş ve gelecek kaygıları taşıdığını; belirsizlik ve bedensel değişimlerle baş etme zorluklarının hastayı etkilediğini belirtti.

Tarihsel bir perspektif de sunan Kurhan, 1950 ve 1960'larda kanserin psikolojik etkilerine dair çalışmaların arttığını, 1970'lerde Jimmie Holland öncülüğünde alanın kurumsallaşmaya başladığını aktardı. Türkiye özelinde ise Kurhan, "Bu süreçte Prof. Dr. Sedat Özkan’ın öncü katkılarını ve İstanbul Üniversitesindeki psikososyal onkoloji yapılanmasını anmak gerekir. 2011’de Dünya Psikoonkoloji Kongresi’ne İstanbul’un ev sahipliği yapması da ülkemiz açısından önemli bir adım oluyor." dedi.

Kurhan, hasta yakınlarının süreçte üstlendiği rolün de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bazen görüşmenin sonunda ’Sormak istediğiniz başka bir şey var mı?’ demek bile hastanın asıl kaygısını duymamızı sağlıyor." sözleriyle iletişimin önemine dikkat çekti.

Van’da ilk kez düzenlenen kongrenin kent ve üniversite açısından ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Kurhan, yerel sağlık birikiminin farklı şehirlerden gelen uzmanlarla buluşmasının değerine işaret etti. Öğrencilerin etkinliklere katılımını önemsediğini belirten Kurhan, organizasyona destek veren rektörlük ve ilgili birimlere teşekkür etti.

İki gün boyunca süren kongrede düzenlenen panellerde ve oturumlarda, katılımcılar kendi alanlarıyla ilgili önemli bilgiler ve deneyimler paylaştı; amaç ise kanser bakımında hasta ihtiyaçlarını daha bütüncül görüp disiplinlerarası işbirliğini güçlendirmekti.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (YYÜ) TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. FARUK KURHAN, "KANSER SADECE BEDENSEL BİR HASTALIK DEĞİL; HASTANIN AİLESİNİ, GELECEĞİNİ VE KORKULARINI KAPSAYAN BÜTÜNCÜL BİR SÜREÇTİR VE BU SÜREÇ ANCAK DİSİPLİNLERARASI ORTAK BİR AKILLA YÖNETİLEBİLİR" DEDİ.