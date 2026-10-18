Edremit’te 2026 kuşla rekor kıran uluslararası kanarya şöleni

Etkinlik ve katılım:

Balıkesir’in Edremit ilçesi Güre Mahallesi, Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü tarafından düzenlenen 10. uluslararası kanarya yarışmasına ev sahipliği yaptı. Kulübün kuruluşunun 10. yılına özel belirlenen 2 bin 26 kuşluk kontenjanın tamamının dolduğu organizasyon, rekor katılımla tamamlandı. Yarışma, Yorkshire ırkı kanaryaların duruşu, tüy kalitesi, kafa yapısı ve kondisyonlarının uluslararası standartlara göre değerlendirildiği titiz bir platform sundu.

Jüri değerlendirmesi ve sonuçlar:

Yarışmada İngiltere, Belçika, İtalya ve Türkiye’den gelen dünyaca ünlü jüri üyeleri görev aldı. İngiltere menşeili uzman jüri, katılan kuşları uluslararası kriterlere göre puanladı. Organizasyon sonucunda Şampiyonlar Şampiyonu unvanını Edremitli yetiştirici Tamer Acar kazandı; ikinciliği Murat Iştikel, üçüncülüğü ise Bilgin Örkün elde etti.

Tamer Acar, memleketinde kazandığı kupayla ilgili olarak, 'Bu sene 2026 yılında kulübümüzün 10. yılına özel kapasitemizi 2026 kuşa çıkartmıştık. Bütün üyelerimiz yarışmayı iple çektiği için rekor bir katılımla organizasyonu tamamladık. Yıllardır Edremit’te üretim yapıyorum ve ilk defa Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü’nde Şampiyonlar Şampiyonu unvanını aldım. Bu benim için büyük bir onur.' dedi.

Değerlendirme kriterleri ve uluslararası görüş:

Türk jüri üyesi Yıldırım Erdoğan yarışmada uygulanan değerlendirme ölçütlerini hatırlatarak, 'Yorkshire ırkında dik duruş 25 puan, ipeksi tüy kalitesi 25 puan, yuvarlak kafa yapısı 20 puan ve konik gövde yapısı belirleyicidir. Bu standartları Türkiye’de en üst seviyeye taşıdık' ifadelerini kullandı. İngiliz jüri üyesi Steve Edmund ise Türkiye’nin bu alanda küresel bir merkez haline geldiğini belirterek, 'Yorkshire kanaryasının ana vatanı İngiltere ancak artık yeni evi Türkiye oldu. Burada çok genç, kibar ve heyecanlı üreticiler var' değerlendirmesini yaptı.

Yerel etkiler ve organizasyonun geleceği:

Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü Başkanı Mehmet Ali Gürefeoğlu, 10. yıl organizasyonunun salon ve kafes kapasitesinin tamamen dolduğunu belirterek, 'Kuruluş yılımıza özel belirlediğimiz 2026 kuş kontenjanı çok kısa sürede doldu. Hatta yer kalmadığı için katılamayan arkadaşlarımız oldu' dedi. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ise etkinliğin bölge turizmine katkısına vurgu yaptı ve otellerde doluluk yaşandığını söyledi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, organizasyonun 10 yıllık gelişimine dikkat çekerek, geçen hafta kırılan Guinness rekoruyla başlayan sürecin bu hafta 2 bin 26 kuşla taçlandığını ifade etti ve çıtanın her yıl daha da yükseleceğini belirtti.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ