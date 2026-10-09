Edremit'te havalimanı karşısındaki sazlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Edremit'te sazlıkta yangın
Van’ın Edremit ilçesi sınırları içinde, havalimanı karşısındaki sazlık alanda yangın meydana geldi. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Müdahale ve söndürme:
Sevk edilen ekipler tarafından gerçekleştirilen müdahale sonucunda alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü. Müdahaleyi yürüten birim, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleriydi.
vatandaş ihbarı ve ekip yönlendirmesi:
Yangının başladığını bildiren vatandaşlar sayesinde ekipler kısa sürede bölgeye ulaştı. Yapılan söndürme çalışmaları sonrası alanda alevlerin tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.
VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!