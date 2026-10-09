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Edremit'te havalimanı karşısındaki sazlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Van’ın Edremit ilçesinde havalimanı karşısındaki sazlık alanda çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Edremit'te havalimanı karşısındaki sazlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Edremit'te sazlıkta yangın

Van’ın Edremit ilçesi sınırları içinde, havalimanı karşısındaki sazlık alanda yangın meydana geldi. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve söndürme:

Sevk edilen ekipler tarafından gerçekleştirilen müdahale sonucunda alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü. Müdahaleyi yürüten birim, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleriydi.

vatandaş ihbarı ve ekip yönlendirmesi:

Yangının başladığını bildiren vatandaşlar sayesinde ekipler kısa sürede bölgeye ulaştı. Yapılan söndürme çalışmaları sonrası alanda alevlerin tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.

VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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