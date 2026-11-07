Edremit'te ön panjura sıkışan tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Edremit'te itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılan tilki

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu aracın ön panjuruna sıkışan tilki, bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde yapılan müdahale sonucu tilki sağlıklı bulundu ve doğal yaşam alanına bırakıldı.

kaza ve olay yeri:

Olay, Edremit Ülkü Yolu üzerinde Grand Dallas mevkiinde meydana geldi. Sürücünün kullandığı 06 ED 9657 plakalı otomobilin çarptığı tilkinin başı aracın ön panjuruna sıkıştı, durum çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yetkililere bildirildi.

itfaiye müdahalesi ve sonrasında yapılanlar:

İhbar üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri, hayvana zarar vermemek için dikkatli bir müdahaleyle çalıştı. Ekiplerin titiz çalışmasıyla tilki güvenli şekilde panjurdan çıkarıldı. Yapılan sağlık kontrolünde ciddi bir bulguya rastlanmayan tilki, kısa süreli kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, yerel ekiplerin hızlı koordinasyonu ve hayvanlara yönelik hassas müdahalelerin önemini bir kez daha gösterdi. Yetkililer, benzer durumlarda 112 ve itfaiye birimlerine bilgi verilmesini önerdi.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI EDREMİT GRUP AMİRLİĞİ EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ. EKİPLER TİLKİYİ DİKKATLİ BİR ÇALIŞMAYLA KURTARDI.