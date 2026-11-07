İtfaiye Edremit'te panjura sıkışan tilkiyi kurtarıp doğaya bıraktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir otomobilin çarptığı tilki araç ön panjuruna sıkıştı. Olay, Edremit Ülkü Yolu üzerindeki Grand Dallas mevkisinde yaşandı.

Meydana gelen kaza ve ilk bulgular:

Edilen bilgiye göre, 06 ED 9657 plakalı otomobilin çarpması sonucu tilkinin başı ön panjurda sıkıştı. Durumu görenler tarafından yetkililere ihbarda bulunuldu.

Kurtarma operasyonu ve sonrası:

İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Ekipler, tilkiyi dikkatli bir çalışmayla panjurdan çıkardı. Kurtarılan hayvanın sağlık durumu kontrol edildi ve ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Edremit’te aracın ön panjuruna sıkışan tilkiyi itfaiye kurtardı