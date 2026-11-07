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Şişli'de ağaca çarpan kamyoneti vatandaşlar itmeye çalıştı, dozerle kurtarıldı

Şişli Gülbahar Mahallesi'nde saat 14.00 civarında kaldırıma çıkarak ağaca çarpan 34 MN 4174 plakalı kamyoneti vatandaşlar itmeye çalıştı; dozerle çıkarıldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şişli'de ağaca çarpan kamyoneti vatandaşlar itmeye çalıştı, dozerle kurtarıldı

kaza ve ilk müdahale:

İstanbul Şişli'nin Gülbahar Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki 34 MN 4174 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle kaldırıma çıkarak bir ağaca çarptı. Olayı gören çevredekiler sürücünün yardımına koştu ve aracı elleriyle kurtarmaya çalıştı.

vatandaş müdahalesinin seyri:

İlk müdahale olarak vatandaşların yaptığı itme çalışmaları kısa süreli yoğun çaba gerektirdi. Ancak bu girişim araçtaki ağır konum nedeniyle sonuç vermeyince kurtarma ekipleri devreye girdi ve olay yerine getirilen dozer yardımıyla kamyonet bulunduğu yerden çıkarıldı.

görüntüler ve durum değerlendirmesi:

Kaza anı ile vatandaşların kurtarma çabaları güvenlik kamerasına yansıdı. Yetkililerce bildirildiği üzere kazada sürücü yara almadı. Olayın meydana gelme nedeni ise hâlâ araştırılıyor.

Şişli’de kamyonet kaldırıma çıkıp ağaca çarptı: Vatandaşlar kamyoneti iterek kurtarmaya...

Şişli’de kamyonet kaldırıma çıkıp ağaca çarptı: Vatandaşlar kamyoneti iterek kurtarmaya çalıştı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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