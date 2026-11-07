Köy çevresinde kaybolan 70 yaşındaki Rafet B. 8 saat sonra sağ bulundu

Köy çevresinde kaybolan 70 yaşindeki Rafet B. bulundu

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Aşağı Fındıklı köyünde gece saatlerinde kaybolduğu bildirilen Rafet B. (70), düzenlenen arama çalışmaları sonucunda sabah saatlerinde sağ olarak bulundu.

Arama çalışmasının seyri:

İhbar, gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaştı. Bunun üzerine AFAD İl Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi ve gece boyunca aralıksız arama-kurtarma çalışmaları yürütüldü. Yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından Rafet B., köy merkezine yaklaşık 1,5-2 kilometre mesafede bulundu.

Sağlık durumu ve sonraki adımlar:

Olay yerinde sağlık ekiplerine teslim edilen Rafet B., gerekli sağlık taramaları ve tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Benzer vakalarda hızlı ihbar ve koordinasyonun bulunma şansını artırdığı değerlendiriliyor.

GECE BOYUNCA ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLEN ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SABAH SAATLERİNE KADAR DEVAM ETTİ. YAKLAŞIK 8 SAAT SÜREN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN RAFET B., SABAH SAATLERİNDE, KÖY MERKEZİNE YAKLAŞIK 1,5-2 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU.