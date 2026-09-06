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Edremit'te Yolören mahallesinde başlayan yangın 5 iş yerinde maddi hasar oluşturdu

Edremit Yolören'de bir iş yerinde başlayan yangının bitişikteki dükkânlara sıçramasıyla itfaiye müdahalesi sonucu söndürüldü; 5 iş yerinde hasar oluştu.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 12:36

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Edremit'te Yolören mahallesinde başlayan yangın 5 iş yerinde maddi hasar oluşturdu

Edremit'te Yolören mahallesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Yolören Mahallesi'nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki dükkanlara da sıçradı. Yükselen alevler ve yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Olay yerine intikal eden Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler yangına 8 araç ve 16 personel ile müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri ayrıca soğutma çalışmalarını tamamlayarak bölgedeki muhtemel alevlenme riskini giderdi.

hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın sonucunda yapılan ön tespitlere göre 5 iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı. Yangının çıkış sebebine ilişkin yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; soruşturma sürüyor.

Vatandaşların hızlı ihbarı ve itfaiyenin zamanında müdahalesi, yangının daha geniş bir alanı etkilemesini önledi. Yetkililer, bölgedeki esnafa ve halka soğutma ve güvenlik önlemlerine dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİ YOLÖREN MAHALLESİ’NDE BİR İŞ YERİNDE BAŞLAYAN VE ÇEVREDEKİ DÜKKANLARA...

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİ YOLÖREN MAHALLESİ’NDE BİR İŞ YERİNDE BAŞLAYAN VE ÇEVREDEKİ DÜKKANLARA SIÇRAYAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN 8 ARAÇ VE 16 PERSONELLE MÜDAHALESİ SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA 5 İŞ YERİNDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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