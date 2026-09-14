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Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nde yeni dönem kursları başladı

Efeler Belediyesi'nin ücretsiz Gençlik Merkezi kursları, Dene-Yap-Öğren'den satranca kadar çok sayıda atölye sunuyor; başvurular 14-30 Eylül arasında.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Efeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nde yeni dönem kursları başladı

Efeler Belediyesi gençlere çok yönlü öğrenme fırsatı sunuyor

Efeler Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği Gençlik Merkezi kurslarının yeni dönemini duyurdu. Program, bilimden sanata, akıl oyunlarından felsefeye uzanan zengin bir içerikle gençlerin hem beceri hem de sosyal gelişimini hedefliyor.

Kurs programı ve hedefleri:

Yeni dönemde katılımcılara sunulan branşlar arasında Dene-Yap-Öğren, Matematik Kaşifler Atölyesi, Geleceğe Dönüşüm, Karakalem-Tuval, Akıl ve Zeka Oyunları, Satranç, Origami-Mandala, Rehberlik Atölyeleri ve Drama ile Çocuklarla Felsefe Atölyesi yer alıyor. Bu çeşitlilik, farklı yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerin ilgi alanlarına hitap ederek hem yaratıcılık hem de eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Atölyeler, katılımcılara uygulamalı öğrenme imkanı sağlayarak teorik bilginin pratiğe dönüşmesini destekliyor; aynı zamanda sosyal etkileşim ve takım çalışması alanlarında da fırsatlar sunuyor.

Başvuru, kayıt ve merkezler:

Kurslar tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek ve kontenjanlar sınırlı olacak. Başvurular 14 Eylül Pazartesi günü başlayıp 30 Eylül tarihine kadar devam ediyor.

Başvurular, dijital olarak Efe Mobil (Online) üzerinden yapılabileceği gibi şahsen şu noktalardan gerçekleştirilebiliyor: Girne Gençlik Merkezi, Girne 1 Kitap Kafe, Adnan Menderes Kitap Kafe, Cumhuriyet Kitap Kafe ve Efeler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü.

Efeler Belediyesi yetkilileri, katılımcı sayısının sınırlı olması nedeniyle tercih ve kayıt süreçlerinin hızlı olması gerektiğine dikkat çekiyor; ilgi duyan aileler ve gençlerin erken başvurmaları öneriliyor.

EFELER BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ GENÇLİK MERKEZİ KURSLARIYLA...

EFELER BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ GENÇLİK MERKEZİ KURSLARIYLA BÖLGEDEKİ ÖĞRENCİLERE HEM EĞLENCELİ HEM DE ÖĞRETİCİ BİR ROTA ÇİZİYOR. BİLİMDEN SANATA, AKIL OYUNLARINDAN FELSEFEYE KADAR ZENGİN BİR YELPAZEDE SUNULAN EĞİTİMLER, GENÇLERİN GELECEĞE DAHA DONANIMLI HAZIRLANMASINI HEDEFLİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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