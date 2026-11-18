Efeler Belediyesi şehir tiyatrosu sahnede:

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 1. Uluslararası Salihli Çocuk Tiyatrosu Festivali kapsamında Manisa Salihli'de minik izleyicilerle buluştu. Etkinlikte ulusal ve uluslararası tiyatro ekiplerinin yer aldığı zengin bir program sunuldu ve çocuklara unutulmaz bir gün yaşatıldı.

Interaktif gösteri ve coşku:

Program, müzik, dans, drama ve eğlenceli yarışmalarla ilerledi; minikler hep bir ağızdan şarkılar söyleyip dans ederek coşkulu anlar yaşadı. Oyuncular, sahnedeki performanslarıyla çocukların heyecanına ortak oldu ve interaktif yapısı sayesinde salonda kahkahalar eksik olmadı.

Sanatın çocuklarla buluşması:

Festival boyunca düzenlenen etkinlikler, minik sanatseverlerin hayal dünyasına dokundu ve sosyal etkileşimi teşvik etti. Ulusal ve uluslararası ekiplerin bir arada olması, programa çeşitlilik katarak farklı kültürlerin sahne diliyle tanışma imkânı sağladı.

Efeler Belediyesi, Başkan Anıl Yetişkin öncülüğünde sanatı çocuklarla buluşturmaya devam edeceğini belirtti; farklı şehirlerdeki sahnelerde minik kalplere dokunma hedefi vurgulandı. Etkinlik, katılımcılarda uzun süre hafızalarda kalacak sıcak ve neşeli anlar bıraktı.

EFELER BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU, 1. ULUSLARARASI SALİHLİ ÇOCUK TİYATROSU FESTİVALİ’NDE MİNİK İZLEYİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.