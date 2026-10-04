Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Efeler'de aranan hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 'silahla tehdit' suçundan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 17:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Efeler'de aranan hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

operasyonun tespit ve uygulama süreci:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, ilçede yapılan istihbari ve saha takibi sonucu M.A. isimli hükümlünün yerini tespit etti. Yapılan planlı operasyonun ardından ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

hapis cezası ve adli süreç:

M.A. hakkında, silahla tehdit suçundan verilen ve kesinleşmiş olan 7 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, ilgili adli mercilere sevk edilerek işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü, benzer şüphelilerin tespitine yönelik soruşturmaların devam ettiği kaydedildi.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE, &#039;SİLAHLA TEHDİT&#039; SUÇUNDAN HAKKINDA 7 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE, 'SİLAHLA TEHDİT' SUÇUNDAN HAKKINDA 7 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karapınar'da kamyon ile otomobil çarpıştı: yolcu hastaneye kaldırıldı
images

Yağışlı zemin traktörü devirdi: Pamukova'da dede yaşamını yitirdi
images

Söke'de güveni kötüye kullanma suçundan aranan hükümlü jandarmayla karşılaştı
images

Serinleme molası ölümle sonuçlandı: Batman Çayı'nda 17 yaşındaki genç boğuldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karapınar'da kamyon ile otomobil çarpıştı: yolcu hastaneye kaldırıldı

Kozan'da depremle kopan kaya mahallede alarma yol açtı

Yağışlı zemin traktörü devirdi: Pamukova'da dede yaşamını yitirdi

Kayseri sanayi odası'nda tek listeyle güven tazeleyen yönetim

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip