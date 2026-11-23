Samsun’da altyapı yatırımları hız kesmiyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, SASKİ 2026 Yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kent genelinde yürütülen altyapı çalışmalarına ve 2027 bütçe öngörülerine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı. Doğan, göreve geldikleri günden bu yana yapılan imalatlarla şehrin su döngüsünün güçlendirildiğini vurguladı.

Başkan Doğan, göreve geldiklerinden bu yana 2 bin 265 kilometre içme suyu hattı, 371 kilometre kanalizasyon hattı ve 109 kilometre yağmur suyu hattı imalatı yapıldığını belirtti. SASKİ'nin 2027 yılı gider bütçesinin 11 milyar 837 milyon TL, gelir bütçesinin ise 10 milyar 100 milyon TL olarak öngörüldüğünü söyleyerek, bütçenin yaklaşık yarısını doğrudan yatırımlara ayırdıklarını ifade etti.

doğu ilçelerine memba suyu hedefi:

Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçelerinin içme suyu ihtiyacına yönelik projeler devam ediyor. Doğan, Salıpazarı İçme Suyu Arıtma Tesisi ile 48 kilometrelik isale hattı projelerinin Ağustos 2027’ye kadar tamamlanacağını açıkladı. Proje kapsamında yaklaşık 3 milyar TL tutarında bir yatırım yapılarak, bu bölgelere memba suyu kalitesinde su ulaştırılması hedefleniyor. Salıpazarı Barajı tamamlandığında, aynı su kaynağından Çarşamba ve Terme ilçelerine de su iletilecek.

mert ırmağı hattı ve sahil temizliği çalışmaları:

Atakum ve İlkadım sahillerinde Mert Irmağı boyunca sürdürülen atık su ve yağmur suyu imalatları için toplam 462 milyon TL harcama gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında TM1 Atık Su Terfi Merkezi’nden Tekkeköy’e doğru uzanan, bin 800 milimetre çapındaki ve 3 bin 170 metre uzunluğundaki çelik borularla bir atık su terfi hattı inşa ediliyor. Bu çalışmalar sahil bölgesinin altyapı dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor.

OSB altyapıları ve yeni tesis yatırımları:

Samsun’da sanayi altyapı yatırımları da SASKİ tarafından yürütülüyor. Samsun Yeni OSB ile Havza, Terme ve Yakakent OSB’lerinin yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon altyapıları SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilerek, sanayinin gelişimine katkı sağlanıyor.

Ayrıca Selahattin Ererler İçme Suyu Tesisinin kapasitesi iki katına çıkarılıyor; mevcut tesis rehabilite edilirken sıfırdan yeni bir tesis de yapılıyor. Şehir için 6 bin metrekarelik yeni bir lojistik merkezinin kurulduğunu ve 2 bin 200 metrekarelik alanda içme suyu ile atık su hizmetlerinin devreye alındığını belirten Doğan, yatırımların Samsun’un su güvenliğini ve hizmet kalitesini yükselteceğini kaydetti.

Doğan, bu adımlarla Samsun’un altyapısının güçlendirildiğini ve SASKİ 2027 bütçesiyle şehrin geleceğinin teminat altına alınmaya devam edileceğini vurguladı.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, GÖREVE GELDİKLERİNDEN BU YANA SAMSUN GENELİNDE 2 BİN 265 KİLOMETRE İÇME SUYU HATTI DÖŞEDİKLERİNİ AÇIKLADI.