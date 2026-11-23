Yasav'ın değerlendirmesi:

Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Yasav, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada öğretmenlerin ekonomik, sosyal ve mesleki haklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Yasav, öğretmenliğin sadece bilgi aktarmaktan öte bir neslin karakterini ve geleceğini inşa etme sorumluluğu taşıdığını belirterek, bu mesleğin toplumun geleceğine doğrudan etkisi bulunduğunu ifade etti.

Yasav, öğretmenlerin kendi imkânlarından fedakârlık ederek öğrencileri yetiştirdiklerini, bu nedenle günübirlik kutlamaların ötesinde somut düzenlemelerin gerekli olduğunu söyledi. Ayrıca Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve eğitim uğruna ömürlerini adayan öğretmenlerin emeklerini saygı ve minnetle andı.

Taleplerin öncelikleri:

Yasav, öğretmenlerin mali haklarının enflasyon karşısında yaşanan kayıplarını telafi edecek biçimde düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Bu kapsamda her yıl bir maaş tutarında ikramiye verilmesi ve ek ders ücretlerinin artırılması talepleri ön plana çıktı. Ayrıca ders uygulamalarındaki adaletsizliklerin giderilmesi gerektiği kaydedildi.

Şiddet ve istihdam konularında da somut beklentiler sıralandı. Yasav, eğitim kurumlarında öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı tedbirlerin hayata geçirilmesini, öğretmen açığının yeterli atamalarla kapatılmasını ve sözleşmeli ile ücretli öğretmenlik yerine kadrolu ve güvenceli istihdamın esas alınmasını istedi.

Uygulama, atama ve emeklilik beklentileri:

Atama ve yer değiştirme süreçlerinin öngörülebilir hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Yasav, mazerete dayalı tayin talepleri karşılanmayan öğretmenlerin mağduriyetlerinin il ve ilçe emri uygulamaları ile giderilmesini talep etti. Norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atamalarla mağdur edilmemesi gerektiği de bildirildi.

Yasav ayrıca tüm ödeme kalemlerinin emeklilik haklarına yansıtılması gerektiğini, emekli eğitimcilerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesinin önemine dikkat çekti. Mesleki gelişim, kariyer ve güvenceleri güçlendirecek düzenlemelerin yapılmasının eğitim sisteminin bütünsel olarak güçlenmesi açısından zaruri olduğunu belirtti.

Eğitim-Bir-Sen olarak öğretmenlerin ve tüm eğitim çalışanlarının haklarının geliştirilmesi için mücadelenin süreceğini kaydeden Yasav, 24 Kasım'ın yalnızca kutlama günü olmaktan çıkarak öğretmenlerin beklentilerinin konuşulduğu ve çözüme yönelik adımların atıldığı bir güne dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

EĞİTİM-BİR-SEN MANİSA 1 NO’LU ŞUBE BAŞKANI AHMET YASAV, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAPTIĞI AÇIKLAMADA ÖĞRETMENLERİN EKONOMİK, SOSYAL VE MESLEKİ HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, MAAŞ İKRAMİYESİ, EK DERS ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASI, ÖĞRETMEN ATAMALARI VE EĞİTİMDE ŞİDDETİN ÖNLENMESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇÖZÜM BEKLEYEN TALEPLERİ GÜNDEME TAŞIDI.