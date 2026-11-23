Sarıyer'de görülen aslan için uyarı:

İstanbul Sarıyer’in Uskumruköy Mahallesi’nde dün akşam ormanlık alanda görülen aslanın yakalanması için sürdürülen çalışmalara, "aslana fısıldayan adam" olarak bilinen neyzen ve hayvansever Ferit Yavuz ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yavuz, olayın ilk ve doğru müdahalesinin hayvanın sahibine ait olması gerektiğini belirterek, "Önce sahibi yaklaşsın" dedi. Sahibi dışında yapılacak müdahalelerin hayvanın doğası gereği tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

2005'te başlayan dostluk:

Yavuz, geçmişte ney çalarak bir aslanla kurduğu sıra dışı ilişkiyi anlatırken, yıllar önce yaşananların etrafında döndüğünü söyledi. Anlattıkları arasında, aslanla güven inşa etme sürecine ilişkin şu ifadeler yer aldı: "2005 yılıydı bir yazı gördüm, ’Aslana dikkat, bir şey vermeyiniz’ diye yazıyor. Bir baktım aslanın önüne tavuk kemiği atmışlar. Aslana yaramaz. Ben üç kilo ciğer aldım, pişirdim. Suyunu da beraber götürdüm. Camdan attım, yemedi. Bir bana baktı, oraya baktı, dolaştı dolaştı, geldi sonra yedi. Bir daha attım derken. 4-5 ay sürdü, alıştık birbirimize. Oranın müdürüne ’Rami’den bir sporcu ağabey geliyor, aslana dokunuyor’ demişler. ’Olmaz öyle şey’ demiş. Bana kafesin anahtarlarını verdiler, sen süpür aslanın altını dediler. Küçük kafesi var, kafesine alıyorum onu. Kafese girip ’Ne yapacaksın, yiyecek misin beni?’ dedim. Ellerimi uzattım, o da ellerini omuzlarıma koydu. Çok insan dinlemiştir kedi mırmırını. Ben aslan mırmırı dinledim, ney üflüyordum, dinliyordu. Beraber dinliyorduk kafesin içinde son zamanlarda".

uyarı, öneri ve duygular:

Yavuz, geçmişte bakımını üstlendiği aslanın ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek, yeni vaka için benzer bir kaderin yaşanmaması temennisinde bulundu. Sahibinin gitmesi ve hayvanı tanıyarak müdahale etmesinin önemini anlattı; aksi durumda yabancıların yaklaşımının hayvanın koruma içgüdüsü nedeniyle tehlikeli sonuçları olabileceğini söyledi.

Konuşmasının devamında Yavuz, "Aslan evlerde, parklarda, bahçelerde filan bakılmaz. Büyük bir devlet parkı olacak. Oraya getirsinler. Ben de gelirim. Bana da 3 ayda, 4 ayda alışır zannederim. Çünkü zaman lazım. Sevgi en büyük dünyada güç, zaman içinde oluyor. Baktığım aslan öldüğü zaman benim ona olan sevgim bambaşkaydı. Akrabalarım için ağlamadım ama onun için hüngür hüngür ağladım. Çok yazık oldu. İnşallah bu aslanın kaderi ona benzemez, sağ salim yakalanır. Biz de mutlu bir şekilde onu ziyaret ederiz. Neyin sesine tutkuluysa dost olur, kucaklaşırız" ifadelerini kullandı.

Yavuz'un gözlemleri ve anıları, yetkililer ile hayvanın sahibi olduğu iddia edilen kişi arasında koordineli, dikkatli bir müdahale gerektirdiğine işaret ediyor. Aslanın güvenli biçimde yakalanması ve uygun bir alana transfer edilmesi yönündeki beklenti öne çıktı.

Aslana ney çalarak fısıldamasıyla meşhur olan Ferit Yavuz: "Önce sahibi yaklaşsın"