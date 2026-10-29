Efeler'de aydınlatma direğine çarpan otomobilde iki kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesi Ata Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği bildirildi. A.B. idaresindeki 09 HZ 095 plakalı otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçtaki sürücü A.B. ile yolcu konumundaki Y.B. yaralandı.

Kaza yerinde müdahale:

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Araç ve soruşturma:

İtfaiye ekipleri araçta gerekli kontrolleri gerçekleştirdi ve olası risklere karşı önlem aldı. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik kontrollü olarak sağlanırken, kolluk kuvvetleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın kesin sebebi yapılacak teknik inceleme ve görgü tespitlerinin ardından netlik kazanacak; soruşturma sürüyor.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.