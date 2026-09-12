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Kaymakam Cumali Atilla minik öğrencilerle uyum haftasında buluştu

Kaymakam Cumali Atilla, Yıldız Özsaraç Anaokulu'nda düzenlenen Uyum Haftası'nda veliler, öğretmenler ve minik öğrencilerle sohbet ederek destek verdi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 14:41

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kaymakam Cumali Atilla minik öğrencilerle uyum haftasında buluştu

ziyaret ve buluşma:

Kaymakam Cumali Atilla, ilçede eğitim kurumlarıyla kurduğu yakın temas kapsamında Yıldız Özsaraç Anaokulu'nu ziyaret etti. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Şube Müdürü Mustafa Gümüş eşlik etti.

uyum haftası kapsamında sohbet ve değerlendirme:

Yetkililer, anaokulunda devam eden Uyum Haftası etkinlikleri çerçevesinde veliler, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında eğitim çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu ve yürütülen programlar hakkında bilgi alındı.

Kaymakam Atilla, minik öğrencilerle sohbet ederek onlara başarı dileklerinde bulundu. Etkinliğe katılan veliler ve öğretmenlerle yapılan görüşmelerde eğitimin önemi vurgulandı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafıyla son buldu; kaymakam ve beraberindekiler minik öğrencilerle birlikte kareye girerek günü belgeledi.

KAYMAKAM ANAOKULU ZİYARETİ

KAYMAKAM ANAOKULU ZİYARETİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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