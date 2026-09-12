Kaymakam Cumali Atilla minik öğrencilerle uyum haftasında buluştu

ziyaret ve buluşma:

Kaymakam Cumali Atilla, ilçede eğitim kurumlarıyla kurduğu yakın temas kapsamında Yıldız Özsaraç Anaokulu'nu ziyaret etti. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Şube Müdürü Mustafa Gümüş eşlik etti.

uyum haftası kapsamında sohbet ve değerlendirme:

Yetkililer, anaokulunda devam eden Uyum Haftası etkinlikleri çerçevesinde veliler, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında eğitim çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu ve yürütülen programlar hakkında bilgi alındı.

Kaymakam Atilla, minik öğrencilerle sohbet ederek onlara başarı dileklerinde bulundu. Etkinliğe katılan veliler ve öğretmenlerle yapılan görüşmelerde eğitimin önemi vurgulandı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafıyla son buldu; kaymakam ve beraberindekiler minik öğrencilerle birlikte kareye girerek günü belgeledi.

KAYMAKAM ANAOKULU ZİYARETİ