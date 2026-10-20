Dolar 49,5738 +0,03%
Euro 55,6699 +0,15%
Bist 11.615,86 +1,62%
Altın Gram 6.592,89 -0,57%
EUR/USD 1,1225 +0,07%
Brent Petrol 110,76 +1,10%
--°

Trabzon'da yerli ırka can suyu: 36 üreticiye 180 Karayaka koyunu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Maçka'da 36 üreticiye yüzde 90 hibe ile toplam 180 Karayaka koyunu dağıtarak yerel hayvancılığı güçlendirdi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Trabzon'da yerli ırka can suyu: 36 üreticiye 180 Karayaka koyunu

Dağıtım töreni:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma ve yerli ırkların korunması amacıyla Maçka ilçesinde 36 yetiştiriciye yüzde 90 hibe desteğiyle toplam 180 Karayaka koyununu teslim etti.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Maçka Belediye Başkan Vekili Sedat Kongur ve üreticiler katıldı. Dağıtım, her üreticiye 5 koyun düşecek şekilde gerçekleştirildi.

Projenin hedefleri:

Proje küçükbaş hayvancılığı geliştirmeyi, üreticilerin maliyetlerini düşürmeyi ve bölgeye özgü Karayaka ırkının yaygınlaşmasını amaçlıyor. Yüzde 90 hibe ile üreticilerin başlangıç maliyetleri azaltılarak kırsal ekonominin güçlenmesi hedefleniyor. Ayrıca program, yerli hayvan gen kaynaklarının korunmasına katkı sunmayı da amaçlıyor.

Dağıtım ile üretimin doğrudan desteklenmesi, bölgedeki istihdam ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik somut bir adım olarak sunuluyor.

Büyükşehir'in kırsal destekleri:

Başkan Ahmet Metin Genç, üretime verilen öneme vurgu yaparak "Burada sadece sayısal anlamda hayvancılığı değil, üretimi de destekliyoruz. Öyle bir zamandayız ki ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz. Daha çok üretmemiz lazım" ifadelerini kullandı. Genç, doğup büyüdüğü Maçka'ya hizmet etmeyi görev bildiğini belirtti.

Genç ayrıca ilçenin altyapısının 300 milyon lira yatırım ile yenilendiğini, turizm güzergahında düzenleme ve aydınlatma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Belediye görevine gelir gelmez Tarımsal Hizmetler Dairesi'ni kurduklarını hatırlatan Genç, üreticilere yönelik uygulamaları anlattı.

Yapılanlar arasında Şalpazarı'nda dağıtılan 101 süt sağım makinesi ile büyükbaş hayvancılık ve arıcılığa yönelik destekler öne çıkıyor; bu adımlar, kırsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmayı hedefliyor.

Yetkililer, projenin yerel üreticiler için maliyetleri azaltma, küçükbaş hayvancılığın gelişimini hızlandırma ve bölgenin tarımsal çeşitliliğini koruma yönünde uzun vadeli katkı sağlayacağını belirtiyor.

TRABZON&#039;UN MAÇKA İLÇESİNDE 36 YETİŞTİRİCİYE YÜZDE 90 HİBE DESTEĞİYLE 180 YERLİ KARAYAKA KOYUNU...

TRABZON'UN MAÇKA İLÇESİNDE 36 YETİŞTİRİCİYE YÜZDE 90 HİBE DESTEĞİYLE 180 YERLİ KARAYAKA KOYUNU DAĞITILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun TSO'da yeni döneme iş birliği ve uyum vurgusu
images

Eskişehir'de 3 bin 13 personele 2026 yılına özel yüzde 26 zam
images

Konya Ovası'nda hasat yoğunluğu: Karapınar'da pancar, mısır ve siyah havuç öne ç...
images

Ayvalık'ta oy düğümü: beyaz, mavi ve sarı listeler 9 komitede yarışıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Didim’de makilikte bulunan 25 düzensiz göçmen sınır dışına gönderildi; üç şüpheli tutuklandı

Bingöl liselileri trafikte bilinçleniyor: 350 öğrenciye eğitim

Bodrum Yokuşbaşı'nda zemin kat yangını kontrol altına alındı

Söke'de hastane personelinin sağlığı ve iş güvenliği için yol haritası çizildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi