Trabzon'da yerli ırka can suyu: 36 üreticiye 180 Karayaka koyunu

Dağıtım töreni:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma ve yerli ırkların korunması amacıyla Maçka ilçesinde 36 yetiştiriciye yüzde 90 hibe desteğiyle toplam 180 Karayaka koyununu teslim etti.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Maçka Belediye Başkan Vekili Sedat Kongur ve üreticiler katıldı. Dağıtım, her üreticiye 5 koyun düşecek şekilde gerçekleştirildi.

Projenin hedefleri:

Proje küçükbaş hayvancılığı geliştirmeyi, üreticilerin maliyetlerini düşürmeyi ve bölgeye özgü Karayaka ırkının yaygınlaşmasını amaçlıyor. Yüzde 90 hibe ile üreticilerin başlangıç maliyetleri azaltılarak kırsal ekonominin güçlenmesi hedefleniyor. Ayrıca program, yerli hayvan gen kaynaklarının korunmasına katkı sunmayı da amaçlıyor.

Dağıtım ile üretimin doğrudan desteklenmesi, bölgedeki istihdam ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik somut bir adım olarak sunuluyor.

Büyükşehir'in kırsal destekleri:

Başkan Ahmet Metin Genç, üretime verilen öneme vurgu yaparak "Burada sadece sayısal anlamda hayvancılığı değil, üretimi de destekliyoruz. Öyle bir zamandayız ki ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz. Daha çok üretmemiz lazım" ifadelerini kullandı. Genç, doğup büyüdüğü Maçka'ya hizmet etmeyi görev bildiğini belirtti.

Genç ayrıca ilçenin altyapısının 300 milyon lira yatırım ile yenilendiğini, turizm güzergahında düzenleme ve aydınlatma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Belediye görevine gelir gelmez Tarımsal Hizmetler Dairesi'ni kurduklarını hatırlatan Genç, üreticilere yönelik uygulamaları anlattı.

Yapılanlar arasında Şalpazarı'nda dağıtılan 101 süt sağım makinesi ile büyükbaş hayvancılık ve arıcılığa yönelik destekler öne çıkıyor; bu adımlar, kırsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmayı hedefliyor.

Yetkililer, projenin yerel üreticiler için maliyetleri azaltma, küçükbaş hayvancılığın gelişimini hızlandırma ve bölgenin tarımsal çeşitliliğini koruma yönünde uzun vadeli katkı sağlayacağını belirtiyor.

TRABZON'UN MAÇKA İLÇESİNDE 36 YETİŞTİRİCİYE YÜZDE 90 HİBE DESTEĞİYLE 180 YERLİ KARAYAKA KOYUNU DAĞITILDI.