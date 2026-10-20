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Fırtına dindi, limanlar canlandı: Tekirdağlı balıkçılar palamut avına döndü

Marmara'daki fırtına hafifleyince Tekirdağlı balıkçılar teknelerini hazırlayıp palamut avına yeniden başladı; sezondan beklentileri olumlu.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Fırtına dindi, limanlar canlandı: Tekirdağlı balıkçılar palamut avına döndü

fırtına sonrası deniz mesaisi:

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına hafifleyince Tekirdağ limanlarında hareketlilik başladı. Tekirdağlı balıkçılar teknelerini hazırlayarak ağlarını denize bıraktı ve palamut avına kaldıkları yerden devam etti.

limanlarda bekleyiş ve hazırlıklar:

Olumsuz hava şartları nedeniyle süreyle limanlarda bekleyen ekipler, fırtınanın şiddetini kaybetmesiyle yeniden denize açıldı. Teknelerde bakım ve ağ düzenlemeleri yapıldı; ekipler palamut sürülerini takip ederek av mesaisini sürdürüyor.

kooperatiften değerlendirme:

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, bu sezon palamut avcılığının verimli geçtiğini belirtti. Pehlivanoğlu, fırtına nedeniyle ara verdiklerini ancak hazırlıkların tamamlanmasının ardından avın tekrar başladığını kaydetti.

Pehlivanoğlu, palamut döneminin ardından lüfer, istavrit, sardalya ve kefal avlarında da bolluk yaşanmasını beklediklerini ifade ederek sezonun geri kalanı için umutlu olduklarını dile getirdi.

MARMARA DENİZİ’NDE ETKİLİ OLAN FIRTINANIN HAFİFLEMESİYLE TEKİRDAĞLI BALIKÇILAR YENİDEN DENİZE...

MARMARA DENİZİ’NDE ETKİLİ OLAN FIRTINANIN HAFİFLEMESİYLE TEKİRDAĞLI BALIKÇILAR YENİDEN DENİZE AÇILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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