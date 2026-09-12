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Efeler'de geleceğin futbolcuları için kayıt kapıları açıldı

Efeler Belediyesi Spor Akademisi'nin 2015-2020 doğumlulara yönelik futbol kursu için kayıtlar başladı; antrenörler eşliğinde sınırlı kontenjanla eğitim verilecek.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Efeler'de geleceğin futbolcuları için kayıt kapıları açıldı

Efeler Belediyesi'nden yeni bir spor yatırımı:

Efeler Belediyesi Spor Akademisi bünyesinde düzenlenen futbol kursu için kayıtlar başladı. 2015-2020 doğumlular kapsamındaki çocuklar için açılan kursta, amaç hem zihinsel hem de fiziksel gelişimi desteklemek hem de sporu yaşam kültürü haline getirmek olarak belirlendi.

Proje, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde hayata geçirildi ve geleceğin sporcularını yetiştirmeyi hedefliyor. Eğitimler, alanında deneyimli antrenörler eşliğinde yürütülecek antrenman programlarıyla planlandı.

kursun hedefleri ve içeriği:

Kurs kapsamında minik sporculara temel teknik beceriler, takım oyunları ve spor disiplini kazandırılacak. Program, çocukların özgüvenini artırmayı, takım ruhunu pekiştirmeyi ve fiziksel gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Eğitimlerde alanında uzman antrenörler görev alacak ve çalışmalar yaş grubuna uygun biçimde tasarlanacak.

Kursun sporcu yetiştirme hedefi, yetenekli çocukların keşfedilmesine imkân tanırken, katılımcılara sporu düzenli bir alışkanlık haline getirme fırsatı sunuyor.

kayıt ve başvuru bilgileri:

Kursa kayıt yaptırmak isteyen veliler başvurularını Mehmet Anbarlı Spor Tesisleri ile Efeler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapabiliyor. Kursun sınırlı kontenjanla açıldığı ve kayıtların devam ettiği bildirildi.

Anıl Yetişkin, projeyle çocukların erken yaşta disiplin, özgüven ve takım ruhu kazanmasının amaçlandığını belirterek, genç yeteneklerin keşfedilmesine ve gelişimine destek veren çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

EFELER BELEDİYESİ SPOR AKADEMİSİ BÜNYESİNDE DÜZENLENECEK FUTBOL KURSU İÇİN 2015-2020 DOĞUMLU...

EFELER BELEDİYESİ SPOR AKADEMİSİ BÜNYESİNDE DÜZENLENECEK FUTBOL KURSU İÇİN 2015-2020 DOĞUMLU ÇOCUKLARIN KAYITLARI ALINMAYA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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